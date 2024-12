Giro de notícias: saiba o que foi destaque pelo Brasil na véspera de Natal

EMENDAS PARLAMENTARES

PF atende Dino e abre inquérito para apurar pagamento de R$ 4,2 bi em emendas. Ministro do STF determinou a abertura da investigação ao suspender repasses nesta segunda (23).

DANIEL SILVEIRA

Daniel Silveira é preso de novo pela PF por ordem de Moraes. Ex-deputado diz que foi a hospital, mas ministro do STF vê desrespeito a medidas cautelares.

POLÍCIA

Decreto de Lula cria novas regras para uso de força pelas polícias. Uso de arma será considerado ilegítimo contra pessoas desarmadas ou que não apresentem risco imediato.

DESABAMENTO

PF abre investigação para apurar queda de ponte entre TO e MA. Estrutura caiu no domingo, causando mortes e jogando ácido sulfúrico no rio Tocantins.

ROBERTO AMARAL

Morre aos 87 Roberto Amaral, executivo que marcou a Andrade Gutierrez em SP. Período em que esteve no comando, a partir de 1985, marcou apogeu da empreiteira no estado.

PORTOS

STJ dá aval para a federalização do porto de Itajaí, último sob administração municipal. Governo federal assumiu o porto neste mês, mas uma liminar do TRF-4 tinha suspendido a transferência para a União.

EXÉRCITO

Braço direito de Braga Netto é tido no Exército como informante de influenciador bolsonarista. Cúpula da corporação liga coronel da reserva a Paulo Figueiredo Filho, ex-comentarista da rádio Jovem Pan, o que ele nega.

DONALD TRUMP

Trump critica Biden e diz que buscará pena de morte para estupradores e assassinos.

MORTE

2 pessoas morrem e 3 são internadas após comerem bolo em Torres (RS).

JUSTIN BALDONI

Justin Baldoni, acusado de assediar Blake Lively, perde prêmio de solidariedade.

SÃO PAULO

São Paulo anuncia a contratação de Oscar.

