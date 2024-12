Lula concede indulto a mães e avós e exclui presos do 8/1, força-tarefa resgata chineses em trabalho análogo à escravidão e outras notícias para começar esta terça-feira (24).

GOVERNO LULA

Lula concede indulto a mães e avós e exclui presos do 8/1. Perdão natalino, publicado nesta segunda, também inclui pena de pessoas com HIV em estágio terminal.

MERCADO

Força-tarefa resgata 163 chineses em trabalho análogo à escravidão na BYD na Bahia. OUTRO LADO: BYD disse que não tolera desrespeito à lei brasileira e à dignidade humana e informou que decidiu encerrar o contrato com a empreiteira Jinjiang Construction Brazil.

INFRAESTRUTURA

Brasil tem 727 pontes em mesma situação crítica de estrutura que caiu entre TO e MA. Precariedade de ponte que desabou é realidade de 12,5% das estruturas federais; OUTRO LADO: Ministério dos Transportes diz que vai apurar responsabilidades.

PARTIDO REPUBLICANO

Indicado de Trump para a Justiça pagou R$ 500 mil por sexo e drogas, diz relatório. Ex-deputado Matt Gaetz desistiu do cargo no governo devido à investigação agora divulgada; ele nega as acusações.

SÃO PAULO

Gestão Nunes inicia processo para romper contratos com empresas de ônibus alvos de operação contra o PCC. Transwolff e UPBus transportam mais de 600 mil passageiros por dia na cidade de São Paulo.

ISRAEL

Israel reivindica autoria de assassinato de líder do Hamas no Irã. Ismail Haniyeh foi morto em Teerã em julho deste ano.

FED

Elon Musk diz que o BC dos EUA tem funcionários demais. Bilionário fará parte do próximo governo Trump, no qual promete cortar gastos.

STF

Dino manda suspender pagamento de R$ 4 bi em emendas e aciona PF. Ministro do STF determina instauração de inquérito e fala em ‘inconstitucionalidades em série’.

TELEVISÃO

Record descarta ‘nova chance’ e Rachel Sheherazade deixa emissora após um ano.

TELEVISÃO

Após saída de Rodrigo Faro, Record demite diretora do apresentador após 25 anos.

FILMES

Espero que a acusação possa ajudar outras vítimas de retaliação, diz Blake Lively.

TRÂNSITO

Pode dirigir de chinelo? Tem de usar farol baixo de dia? Tire suas dúvidas antes de viajar.

