Queda de avião deixa dez vítimas fatais em Gramado (RS), ponte entre Tocantins e Maranhão desaba e outras notícias para começar esta segunda (23).

GRAMADO

Avião cai em avenida de Gramado (RS) e deixa 10 mortos. Segundo os bombeiros, 17 feridos foram levados a hospitais da região e dois estão em estado grave.

COTIDIANO

Ponte entre Tocantins e Maranhão desaba e deixa ao menos um morto. Veículos caíram no leito do rio Tocantins, apontam testemunhas; bombeiros buscam desaparecidos.

MINAS GERAIS

Sobe para 41 o número de mortos em acidente entre ônibus e carreta em MG, diz polícia. Polícia Civil investiga se a queda de uma placa de granito transportada por carreta foi a causa do acidente .na BR-116

IMPOSTO DE RENDA

Haddad freou campanha do governo sobre aumento de isenção de IR. Ministro da Fazenda chamou peça publicitária de prematura e propôs adiamento.

LULA

Ministro de Lula pressionado pelo MST minimiza críticas e diz que pacote atenderá sem-terra. Paulo Teixeira afirma que demandas estão contempladas em entregas de ‘curtíssimo prazo’.

SÍRIA

Idlib indica como pode ser o futuro da Síria sob governo rebelde. Parte da população teme que HTS reproduza modelo conservador com o qual comandou a província no resto do país.

DONALD TRUMP

Não haverá um presidente Elon Musk, diz Trump. Republicano rebate críticas de que será o bilionário quem chefiará mesmo a Casa Branca, dada sua influência sobre o novo governo; ‘ele não nasceu nos EUA’.

DONALD TRUMP

Trump anuncia que designará cartéis mexicanos como terroristas. Presidente eleito dos Estados Unidos diz que tomará medida logo após tomar posse em 20 de janeiro.

PRAIAS

Praias do litoral norte de São Paulo ficam menos sujas em 2024. São Sebastião e Ubatuba concentram 37 das 64 praias que ficaram próprias para banho o ano inteiro no litoral paulista.

TURISMO

Ubatuba inaugura a maior roda-gigante do litoral norte de São Paulo. Com vista panorâmica, atração promete movimentar a economia e o turismo da cidade.

ANTÁRTIDA

Bióloga vira guia para fazer da Antártida seu lar e entender o que é a vida. Emanuele Kuhn decidiu passar o maior tempo possível no gelo e atuar com educação ambiental.

CENSURA

Cerco ao funk no Brasil mostra que censura às artes é ligada à raça e à classe. Anos sob Jair Bolsonaro foram difíceis para setor cultural do país, mas para artistas da periferia a mão de ferro é mais antiga.

CULTURA

Teatro em 2024 tem onda de peças com globais e celebra a atriz Fernanda Montenegro

Também se destacaram a montagem de ‘Tio Vânia’, de Tchekhov, pelo Grupo Tapa e inúmeros espetáculos sobre psicanálise

*Folhapress