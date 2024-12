Fatos que ecoam pelo Brasil neste domingo; leitura rápida

Lula chega à metade de seu 3º mandato sem marca clara de governo, verão começa com 18 praias impróprias para banho em SP e outras notícias para começar este domingo (22).

POLÍTICA

Lula chega à metade de seu 3º mandato sem marca clara de governo. Auxiliares culpam comunicação, mas houve falhas; Pé-de-Meia é citado como aposta.

PRAIAS

Verão começa com 18 praias impróprias para banho em São Paulo. Todas as praias de Santos, Bertioga, Itanhaém e Peruíbe estão adequadas neste final de semana.

COTIDIANO

Acidente em MG é o mais fatal em rodovias federais, segundo série histórica da PRF. Topo da lista é composto por colisões durante a madrugada; o maior número de vítimas anterior ocorreu em BA.

OBITUÁRIO

Morre o jornalista João Batista Natali, que desvendava música clássica e geopolítica. Repórter, editor e colunista que trabalhou na Folha por mais de quatro décadas tinha 76 anos e teve. complicações de um câncer no cérebro

SÍRIA

Idlib indica como pode ser o futuro da Síria sob governo rebelde. Parte da população teme que HTS reproduza modelo conservador com o qual comandou a província no resto do país.

DIVERSIDADE

Regra criada pela PEC da Anistia gera impasse sobre cota racial nas eleições. Partidos dizem ter cumprido repasse com base em emenda aprovada após começo da campanha.

CLIMA

Chuva causa uma morte, derruba árvores e provoca apagão em São Paulo. Motociclista morreu ao ser arrastado por enxurrada na região de Campinas; 666 mil chegaram a ficar sem luz na Grande SP.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Mulheres em residência da USP dizem vivenciar rotina de crimes sexuais. Estudantes reclamam de lentidão na análise dos casos e se organizam em grupos de apoio; universidade diz que sindicância pode demorar.

ALEMANHA

Magdeburgo vê consternação e ódio após ataque a mercado de Natal. Velas, flores e bichos de pelúcia homenageiam vítimas de atropelamento, enquanto extremistas gritam contra imigrantes na Alemanha.

CELEBRIDADES

Blake Lively processa Justin Baldoni por assédio sexual. Atriz, que contracenou com ele no filme ‘É Assim que Acaba’, diz que colega de cena teria armado ‘esforço coordenado para destruir sua reputação’; OUTRO LADO: Baldoni afirma que acusações são ‘falsas, ultrajantes e obscenas’.

FORÇAS ARMADAS

Hospital militar manda internar quem apresentar atestado em fim de ano e volta atrás. Comando Militar do Planalto diz que houve ‘reanálise’ e que medida não será mais adotada.

