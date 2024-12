Avião cai sobre loja no centro da cidade de Gramado

Uma aeronave caiu no centro da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, na manhã deste domingo (22).

Ainda não há informações sobre o porte da aeronave nem quantas pessoas estavam no avião.

O acidente foi na avenida das Hortênsias, que liga Gramado a Canela, e algumas lojas foram atingidas pelo avião.

O Corpo de Bombeiros atua no local, que ficou tomado por destroços.

O tempo está instável no local, com chuva e névoa, mas ainda não há informações sobre as possíveis causas do acidente.

“Grave acidente com queda de avião no meio urbano de Gramado. Bombeiros já trabalham na área, estamos acompanhando a situação com todas as forças de segurança do Governo do Rio Grande do Sul”, publicou o vice-governador”, Gabriel Souza (MDB).

“Acabo de receber a notícia da queda de um avião em Gramado. Estou acompanhando de perto os desdobramentos do acidente junto a autoridades locais. Envio minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desta tragédia que acontece no nosso estado”, publicou em uma rede social, Paulo Pimenta (PT), Ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

*FRANCISCO LIMA NETO/folhapress