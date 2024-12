Giro de notícias: fatos que repercutem pelo Brasil neste sábado

Mudanças feitas pelo Congresso tiram R$ 2,1 bi do impacto do pacote de corte de gastos, Lula diz que Galípolo terá autonomia no BC e outras notícias do dia na Folha para começar o seu sábado (21).

Governo Lula

Fazenda diz que mudanças feitas pelo Congresso tiram R$ 2,1 bi do impacto do pacote. Pasta calcula economia de R$ 69,8 bi em dois anos; parte das perdas foi compensada por ganho maior com salário mínimo.

Governo Lula

Lula diz que Galípolo terá autonomia no BC e acena com novas medidas fiscais. Presidente afirma que futuro chefe da autoridade monetária estará no cargo por sua relação de confiança.

Dólar

Dólar fecha em R$ 6,07 com leilões, pacote fiscal e promessa de Lula sobre autonomia do BC. Banco Central vendeu US$ 7 bilhões em leilões extras nesta sexta, Congresso conclui tramitação do pacote de Haddad e Lula disse que jamais irá interferir no trabalho de Galípolo.

Governo Lula

Lula reúne ministros e enfrenta pressão da Câmara antes de reforma ministerial. Encontro ocorreu no Palácio da Alvorada com confraternização de fim de ano.

Congresso Nacional

Pacheco nega plano de ser ministro de Lula em discurso de despedida. Senador deixará o comando do Congresso após 4 anos na presidência e cita lei esportiva como orgulho.

Alemanha

Carro invade mercado de Natal na Alemanha, mata ao menos 2 e fere 68. Autoridades prendem médico saudita suspeito pelo ataque e falam em terrorismo; episódio inflama retórica anti-imigração

Público

Portugal muda lei, e brasileiro poderá entrar como turista no país e pedir residência. Em meio à alteração, Parlamento impôs derrota ao governo ao votar contra criação de polícia de estrangeiros.

Todas

Nova lei exige funcionária presente em procedimentos com mulheres sedadas em SP. Exceções incluem situações de calamidade pública e casos de urgência; obrigatoriedade afeta rede pública e privada.

Cotidiano

Justiça suspende mudança de tombamento que libera condomínios nos Jardins.

Como a banda toca

Como crise climática afeta shows e festivais, que já tiveram morte por calor. Chuvas e temperaturas acima do esperado pressionam setor e preocupam governo federal, que obrigou a distribuição de água.

*folhapress