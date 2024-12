Confira os fatos que repercutem pelo Brasil nesta sexta-feira

Câmara e Senado aprovam pacote de corte de gastos, jovens são mais favoráveis à legalização do aborto do que da maconha recreativa e outras notícias para começar esta sexta (20).

CONGRESSO NACIONAL

Senado aprova PEC de corte de gastos e abre caminho para promulgação. Medida contra supersalários é enfraquecida; proposta recebeu aval após articulação política e aceno do governo a emendas extras.

SAÚDE

Gilmar manda União pagar remédio de R$ 17 mi para pacientes com liminares até então suspensas. Liminares que determinavam compra estavam suspensas desde agosto; neste mês, a Anvisa registrou o Elevidys para Duchenne.

JUSTIÇA

Jovens são mais favoráveis à legalização do aborto do que da maconha para uso recreativo. Pesquisa do Sou Ciência, da Unifesp, aponta ainda que menos da metade dos jovens diz apoiar ao casamento entre pessoas do mesmo gênero.

RÚSSIA

Putin diz que não se preparou direito para atacar a Ucrânia. Russo afirma que deveria ter invadido antes e desafia EUA a duelo com míssil novo em Kiev.

ESTADOS UNIDOS

Trump diz que incorporar Canadá como um estado dos EUA é ‘uma ótima ideia’. Em mais uma provocação, republicano volta a sugerir país vizinho, que vive crise política, como 51º unidade da Federação.

TARCÍSIO

Tarcísio nomeia servidor demitido por Lula por participar de reunião golpista com Bolsonaro. Exonerado da AGU que esteve em encontro de 2022 vai para órgão da previdência.

APOSTAS DIGITAIS

Polícia investiga se presidente do Ceará emitiu R$ 45 milhões em notas falsas. João Paulo Silva confirma que emitia os documentos para criar lastro necessário a atrair investidores e depois os cancelava; ele nega irregularidade.

SÍRIA

Queda de Assad na Síria revela império do captagon, a ‘cocaína dos pobres’. Folha de S.Paulo entrou em fábricas clandestinas onde droga era produzida e escondida até em frutas de plástico, cintos e estabilizadores de voltagem; família do ditador controlava negócio.

DÓLAR

Depois de bater R$ 6,30, dólar despenca com leilões do BC e pacote fiscal no Congresso.

Intervenções injetaram US$ 8 bi no mercado e moeda caiu mais de 2%, em sessão de alta volatilidade.

CLAUDIA LEITTE

Claudia Leitte é investigada por intolerância religiosa por remover ‘Iemanjá’ de canção.

FILMES

Adaptação de ‘Bambi’ com animais de verdade recebe o seu primeiro trailer.

LIVROS

Folha de S.Paulo indica os 20 melhores livros de não ficção de 2024; conheça a lista completa.

UNIÃO EUROPEIA

Roma se prepara para receber turistas para o Jubileu da Igreja em 2025.

*Folhapress