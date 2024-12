Saiba as notícias que repercutem pelo Brasil nesta quinta-feira

Câmara desidrata pacote de corte de gastos Haddad, Senado aprova projeto que proíbe celular em escolas, dólar bate novo recorde e outras notícias para começar esta quinta (19).

CONGRESSO NACIONAL

Câmara desidrata pacote de Haddad e permite bloqueio só de parte das emendas parlamentares. Deputados concluíram votação do projeto de lei complementar nesta quarta (18); texto vai ao Senado.

EDUCAÇÃO

Senado aprova projeto que proíbe celular nas escolas em todo o país e texto vai à sanção. Ministério da Educação espera colocar restrição em prática no início do ano letivo de 2025.

DÓLAR

Dólar tem nova disparada e fecha em recorde de R$ 6,26 com pacote fiscal e Fed. Mercado segue atento à tramitação das propostas no Congresso; banco central dos EUA cortou juros, mas sinalizou reduções menores em 2025.

MERCADO

Câmara aprova fim do DPVAT sete meses após recriação do seguro obrigatório. Governo e oposição cantam vitória pela medida, incluída em pacote de corte de gastos de Haddad.

MULTINACIONAIS

Senado aprova imposto mínimo global de 15% para multinacionais, e texto vai à sanção. Senadores mantiveram texto da Câmara dos Deputados, prorrogando vigência da Tributação em Bases Universais.

ENERGIA LIMPA

Câmara aprova Programa de Transição Energética contemplando gás, carvão, nuclear e agro. Deputados chancelaram ampliação no Paten feita no Senado, mas tiraram regulação de órgão do Ministério de Minas e Energia.

VIOLÊNCIA

Tribunal militar reduz em 28 anos pena de militares que mataram músico Evaldo. Com decisão do Superior Tribunal Militar, penas foram reduzidas para menos de 4 anos; nenhum deles será preso.

VIOLÊNCIA

Governo Tarcísio pede ao STF que PM possa priorizar uso de câmeras em grandes operações. Assessoria jurídica do governador cita como exemplo de ação em que não há necessidade de uso do equipamento a Operação Verão, que deixou 56 mortos no litoral neste ano.

ECONOMIA

Stanley faz recall de 401 mil garrafas térmicas no Brasil por risco de queimaduras.

ECONOMIA

Iguatemi acerta compra de participações nos shoppings Pátio Paulista e Higienópolis por R$ 2,59 bi.

HAVAN

Desembargadora que participou de jantar oferecido por dono da Havan julgará ação contra ele.

SAÚDE MENTAL

Nem todo término de relacionamento precisa significar o fim do vínculo. Maturidade emocional e a comunicação podem transformar o fim de um relacionamento em uma nova forma de conexão.

REDES SOCIAIS

Fadiga da vida online afeta até usuários de site de relacionamento. Para conquistar o público, serviços digitais precisam ser intuitivos, zelar pela segurança de dados e dar respostas rápidas às ações das pessoas.

*Folhapress