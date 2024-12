Pra você: olhe dicas de presentes de Natal sustentáveis

Que tal escolher um presente de Natal que é produzido em uma comunidade ribeirinha ou por artesãs que estão reconstruindo suas vidas após as enchentes no Rio Grande do Sul?

“É como se levassem um pedaço de nós para o restante do país”, diz, orgulhosa, a ribeirinha Elisangela Cavalcante, 52, sobre os cosméticos feitos com insumos extraídos pelos moradores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uatumã, em Itapiranga (AM).

Filha de madeireiro que se converteu em defensor ambiental ao testemunhar o desaparecimento de árvores usadas para construir embarcações e casas, a amazonense é liderança da comunidade de São Francisco das Chagas do Caribi.

Óleos de andiroba, copaíba e sangue de dragão compõem fórmulas de cremes faciais, séruns e loções da Amakos, marca de cosméticos naturais sediada em São Paulo (SP), a mais de 4.000 km do povoado amazonense.

Após serem coletadas pelas comunidades da RDS, as matérias-primas são vendidas a uma mini-usina, instalada na região pelo Idesam (Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia) em 2020.

Controlado pela associação agroextrativista local, o estabelecimento processa os óleos antes de enviá-los à Amakos.

“Isso nos trouxe a oportunidade de comercializar pelo preço justo. Por exemplo, o quilo do breu [resina extraída de pinheiros] custava R$ 3,00 na cidade. De repente, a usina começou a comprar por R$ 6,00”, relembra Elisangela.

Além de fortalecer a economia local, a marca têm a missão de popularizar ativos amazônicos no mercado brasileiro, explica seu sócio-fundador, Yuri Han:

“Existe uma comodificação dos insumos amazônicos, que são vendidos para o exterior por preços baixos e retornam ao país como produtos com muito valor agregado. E aqueles feitos aqui não são tão valorizados quanto os de fora, embora tenham uma performance tão boa quanto.”

A seguir, saiba mais sobre esta e outras opções de presentes ligados a impactos socioambientais positivos.

TUCUM

O negócio de impacto mantém um marketplace de artesanato indígena que reúne objetos de decoração para casa (cerâmicas, quadros, redes, esculturas e grafismos), itens para o corpo (biojoias, roupas e cosméticos) e alimentos (como castanhas).

A organização apoia comunidades na estruturação da cadeia produtiva do artesanato e no desenvolvimento de negócios, oferecendo consultorias e atuando como parceira na venda de produtos em lojas no Brasil e no exterior, além do marketplace.

Como comprar: tucumbrasil.com

AMAKOS

A marca oferece séruns faciais, loções corporais e cremes formulados com sangue de dragão -uma resina vermelha extraída do tronco do dragoeiro, árvore nativa da Amazônia- e óleo de cacay, conhecido por suas propriedades antioxidantes e hidratantes.

Entre outros produtos, destacam-se o óleo de copaíba (com ação anti-inflamatória e cicatrizante), um sérum facial de vitamina C com óleo de açaí e um óleo multifuncional para pele e cabelo, feito a partir de oito compostos naturais.

Como comprar: amakos.com.br

Loja física: R. dos Pinheiros, 411, Pinheiros, região oeste.

WARABU

A marca conta com uma linha de chocolates orgânicos e sustentáveis, produzidos a partir do cacau selvagem cultivado por povos e comunidades tradicionais da Amazônia. Há diferentes sabores, que combinam o insumo com outros ingredientes da região, como cupuaçu, jambu e amêndoas.

Como comprar: warabu.com.br

LE LIS CASA COM AMIGOS DO BEM

A Le Lis lançou, em colaboração com a ONG Amigos do Bem, duas linhas de itens de casa e decoração, como descansos de panela, cestas, jogos americanos e anéis de guardanapo.

Cerca de 20 mulheres do povoado de Torrões, no sertão de Alagoas, confeccionaram as peças feitas com fibras de taboa e ouricuri, utilizando técnicas tradicionais de trançado, sob orientação da artista Luly Viana.

O intuito da parceria entre a marca e a organização que desenvolve projetos de educação, trabalho, saúde e moradia em Alagoas, Ceará e Pernambuco é gerar renda para a população local.

Como comprar: www.lelis.com.br/listas/lagoa-e-mare

FIT AMISMI

A Fit criou, junto à Associação de Mulheres Sateré Mawé, no Amazonas, coleção de roupas inspirada nos desenhos das tramas das luvas de tucandeira, usadas nos ritos de passagem da etnia.

Os lucros das vendas financiarão a preservação cultural indígena e a autonomia financeira das mulheres artesãs Sateré Mawé.

Como comprar: fitloja.com.br/satere

BOLSA CRIS BARROS E CASA DO RIO

A Cris Barros anunciou lançamento de bolsa artesanal de fibra de tucum, produzida em colaboração com a ONG Casa do Rio, na Amazônia. Feito à mão, o produto terá 100% dos lucros revertidos para projetos de geração de renda para mulheres ribeirinhas e indígenas liderados pela entidade.

Como comprar: www.crisbarros.com.br

Loja física: R. Vitória Fasano, 85, Jardim Paulista, região oeste.

#TOGETHERBAND

A marca britânica de luxo sustentável Bottletop lançou a linha especial de pulseiras #TogetherBand para apoiar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

A modelo brasileira Alessandra Ambrosio é embaixadora da campanha global, que destinará 100% dos lucros ao Brazilian Soul Fund, fundado por ela e administrado pela BrazilFoundation, entidade que oferece apoio financeiro e institucional a OSCs (organizações da sociedade civil).

Como comprar: togetherband.com.br

PULSO RS

A Rede Asta, organização dedicada ao fortalecimento de pequenos empreendedores artesanais, uniu-se ao Atados, plataforma de conexão entre voluntários e ONGs, para desenvolver o Pulso RS, projeto que capacita mulheres afetadas pelas enchentes a produzirem pulseiras de crochê.

Elas passam por treinamento, recebem materiais e são pagas R$ 10 por peça confeccionada. Cada item traz uma placa de porcelana assinada pela artista Mana Bernardes.

Como comprar: www.mercadolivre.com.br/l/pulsors

