Manchetes dos principais jornais nacionais nesta quinta-feira

A União (PB)

EM PATOS E CAJAZEIRAS

Hospitais públicos no Sertão serão reformados e ampliados

Folha de S.Paulo

62% são contra anistia a presos do 8 de janeiro, diz Datafolha

O Estado de S. Paulo

Congresso veta corte de emenda e eleva valor do Fundo Partidário

Valor Econômico (SP)

Crise de confiança na política fiscal abala mercados; dólar dispara e vai a R$ 6,26

O Globo (RJ)

Dólar dispara a R$ 6,26 com receio fiscal e juros nos EUA

O Dia (RJ)

PARA 2025

INSS divulga calendário de pagamento dos benefícios

Correio Braziliense

Mobilização e pressão travam os cortes nas verbas do FCDF

Estado de Minas

Lei Seca: temporada de festas intensifica alerta

Zero Hora (RS)

Em dia de novo recorde na alta do dólar, Câmara desidrata pacote de corte de gastos

Diário de Pernambuco

Banco Central faz novo leilão de dólares para conter câmbio

Jornal do Commercio (PE)

Crise do dólar cresce e coloca em jogo resultado fiscal do País

A Tarde (BA)

Lei proíbe celular nas escolas da capital e gera debate

Diário do Nordeste (CE)

Traficantes do Ceará formam comunidade na Rocinha