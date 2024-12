A senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB) teve reunião nessa terça-feira (17) com o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), senador Ângelo Coronel (PSD-BA) para pedir o direcionamento de recursos para o programa ‘Antes que Aconteça’ – programa de combate à violência contra a mulher criado pela senadora em 2023.

“É muito importante pedirmos a garantia dos recursos porque estamos falando de um projeto de fundamental relevância no combate à violência contra a mulher no nosso país. Por dia, quatro mulheres são mortas no Brasil, é essa realidade que queremos mudar. Além do feminicídio, combatemos outras formas de violência contra a mulher, como a psicológica, patrimonial, etc’”, declarou a senadora, lembrando que ações efetivas precisam de recursos para serem realizadas.

A LOA 2025 está na pauta desta quarta-feira (18), a partir das 10h, para votação no Congresso Nacional, que realizará sessão conjunta. Uma série de projetos que abrem créditos extraordinários ao orçamento também está prevista na pauta.

Comitê de governança é oficializado pelo Ministério da Justiça

No início desta semana, foi oficializado o Comitê de Governança do Programa “Antes que Aconteça” juntamente com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

“A missão do comitê de governança será avaliar, direcionar e monitorar a gestão do programa antes que aconteça, no âmbito das competências do MJ e segurança pública, com o objetivo de conduzir e gerar resultados nas políticas públicas implementadas”, explicou Daniella, que é a coordenadora-geral do programa.

O “Antes que Aconteça” tem o objetivo de apoiar e estruturar políticas de acesso à justiça, segurança, garantia e promoção de direitos, inovação, pesquisa, produção de dados, inclusão produtiva, formação, autonomia, conscientização e defesa feminina.

Ouça explicação da senadora.