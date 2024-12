Manchetes dos principais jornais nacionais nesta terça-feira

A União (PB)

EM CONDE

Governador garante instalação de empresa do grupo Stellantis

Folha de S.Paulo

Dólar bate novo recorde e fecha a R$ 6,09 apesar de o Banco Central intervir

O Estado de S. Paulo

BC intervém duas vezes, mas dólar sobe de novo e é recorde

Valor Econômico (SP)

Dólar segue escalada e supera R$ 6,09, apesar de intervenção do BC

O Globo (RJ)

Dúvida sobre empenho fiscal do governo e corte de gastos leva dólar a novo recorde

O Dia (RJ)

Mercado de trabalho abre mais de 6 mil vagas no estado

Correio Braziliense

Pacote de gasto opõe governo e Congresso

Estado de Minas

DESAPARECIDO EM PARIS

Brasileiros se unem em busca por fotógrafo

Zero Hora (RS)

Governo libera emendas e reforça articulação por pacote fiscal; dólar bate novo recorde

Diário de Pernambuco

Entregas, resultados e mais alianças para 2025

Jornal do Commercio (PE)

DIPLOMAÇÃO DE JOÃO CAMPOS

“Essa vitória será retribuída com ainda mais trabalho”

A Tarde (BA)

Educação profissional na Bahia tem equidade de gênero

Diário do Nordeste (CE)

PIB do Ceará sobe mais que o do País