Fatos que repercutem pelo Brasil nesta terça-feira

STJ julga restos da Lava-Jato, novo texto da reforma tributária recoloca refrigerante no “imposto do pecado” e outras notícias para começar esta terça-feira (17).

LAVA JATO

STJ julga ‘restos da Lava Jato’ e pode beneficiar Dirceu, Cabral e Palocci. Processos devem seguir entendimentos adotados pelo ministro do STF Dias Toffoli sobre a operação.

POLÍCIA FEDERAL

Braço direito de Braga Netto fazia ponte entre investigados e articulava estratégias de defesa. Coronel Flávio Peregrino atuou no governo Bolsonaro e não era alvo da PF, mas sofreu buscas por causa de documento encontrado na sede do PL.

FOLHAJUS

STF rejeita por unanimidade a cobrança de imposto de herança sobre previdência privada. Todos os ministros consideraram inconstitucional tributação de PGBL e VGBL pelos estados com ITCMD.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Novo texto da reforma tributária corta benefício de saneamento e recoloca refrigerante no Imposto Seletivo. Câmara faz alterações no texto vindo do Senado; relator diz que mudanças reduzem alíquota do IVA em 0,7 ponto percentual.

GOVERNO LULA

Governo prepara MP para conceder reajuste a servidores partir de janeiro. Texto que dá aumento a todas as categorias está na Casa Civil, ainda sem prazo para publicação.

CONGRESSO NACIONAL

Lira usa caminhão-pipa da Codevasf comprado com emenda em sua vaquejada. Presidente da Câmara é dono de parque onde foi realizado evento em Alagoas; OUTRO LADO: deputado e prefeitura que recebeu veículo não se manifestam.

CNJ

Penduricalho em salários do Judiciário já custou R$ 819 milhões, diz estudo. ONG Transparência Brasil aponta que 8.700 juízes e desembargadores receberam, em média, R$ 12,4 mil mensais por licença compensatória.

ESTADOS UNIDOS

Atirador mata dois em escola cristã nos EUA e deixa duas em estado grave, segundo a polícia. Autor dos disparos também morreu e motivação ainda é desconhecida; instituição tem cerca de 400 alunos.

ELEIÇÕES NOS EUA

Trump diz que Brasil tarifa demais produtos americanos e promete tratamento igualitário. Presidente eleito afirmou que governo será recíproco, cobrando taxas de quem faz o mesmo com produtos americanos.

ALIMENTAÇÃO

Cerveja Guinness sofre racionamento em pubs britânicos devido à escassez. Aumento na procura leva fornecedora a limitar entrega para estabelecimentos no Reino Unido.

EMBRAER

Embraer faz 1ª venda do Super Tucano no padrão Otan. Portugal vai pagar R$ 1,2 bi por 12 caças, ampliando espaço da fabricante na aliança ocidental.

AMBIENTE

Área queimada no Brasil até novembro quase dobra em relação a 2023. Território atingido passa de 297 mil km², equivalente ao do Rio Grande do Sul.

CULTURA

System of a Down, que mescla metal e música armênia, vem ao Brasil. Banda retorna em 2025 após quase dez anos com shows na América do Sul e datas em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo.

*Folhapress