Manchetes dos principais jornais nacionais nesta segunda-feira

Folha de S.Paulo

Famílias sírias procuram os mortos da ditadura após a queda de Assad

O Estado de S. Paulo

Alta do dólar chega a alimentos; carne e cesta de Natal sobem 2 dígitos

Valor Econômico (SP)

Ano marca retomada da indústria de transformação, mas juro e Trump são desafios

O Globo (RJ)

PF rastreia origem de dinheiro para plano de ação golpista

O Dia (RJ)

BENEFÍCIO DO INSS

Microempreendedora individual: saiba como requisitar salário-maternidade

Correio Braziliense

Lula relata horas de tensão e medo antes de cirurgia

Estado de Minas

Vacinação avança, mas ainda está longe do ideal

Zero Hora (RS)

Oposição coloca segurança na pauta do Congresso e pressiona agenda do governo

Diário de Pernambuco

Prisão de Braga Netto aperta cerco sobre Bolsonaro

Jornal do Commercio (PE)

Mudanças tributárias levam Brasil ao imposto mais caro do mundo

A Tarde (BA)

Lula tem alta, prega ampla defesa para Braga Netto, mas punição, se culpado

Diário do Nordeste (CE)

Ceará: chineses investem R$ 1 bi em energia solar