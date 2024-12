Novo cardeal brasileiro conta como tomou conhecimento da nomeação

“Terminei a leitura de um livro no quarto onde estava e de repente o meu celular começa a disparar: ‘parabéns’, ‘sucesso’, ‘coragem’. Eu respondi: ‘Não é meu dia de aniversário’. E aí me disseram que o papa tinha citado meu nome na praça de São Pedro. Eu fiquei sem chão. Fiquei quieto, até me recompor da surpresa”.

Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre (RS), ao relatar como tomou conhecimento que havia sido nomeado cardeal.

*informação da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.