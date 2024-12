Giro Brasil: saiba os assuntos que repercutem pelo Brasil neste domingo

Prisão de Braga Netto, impeachment de presidente da Coreia do Sul, expansão da Odebrecht e da Andrade Gutierrez após Lava Jato e outras notícias do dia para começar este domingo (15).

OPERAÇÃO PF

Braga Netto é preso pela PF sob suspeita de interferir em investigação de trama golpista. Defesa de general, primeiro preso com quatro estrelas, nega intromissão.

MERCADO

Odebrecht e Andrade Gutierrez planejam retomar expansão dez anos após Lava Jato. Grupos, que encolheram ao venderem ativos, agora planejam diversificação e cogitam volta a concessões.

MUNDO

Presidente da Coreia do Sul sofre impeachment após tentativa de autogolpe. Parlamento aprova destituição de Yoon Suk Yeol após ele ter escapado de primeira votação; país deve ter novas eleições.

MERCADO

Paraguai aposta em controle da inflação e estabilidade para crescer acima da América Latina. País recebeu grau de investimento pela Moody’s primeiro que o Brasil, mas ainda tem desafio de incluir e fortalecer instituições.

SAÚDE

Prefeitura de São Paulo entregou prontuários de mulheres que fizeram aborto legal ao Cremesp. Em documento encaminhado ao STF, município diz que agiu dentro da lei; entrega foi vetada por Alexandre de Moraes.

AMBIENTE

Bacia do rio Paraguai, no pantanal, tem volume de chuva semelhante ao semiárido em 2024. Período de 2023 a 2024 é o pior da série histórica, mostram dados do Serviço Geológico do Brasil.

COTIDIANO

Mansões vazias motivam disputa que pode liberar condomínios nos Jardins. Tombamento vigente há 38 anos no bairro pode ser revisto em votação prevista para esta segunda-feira (16).

ILUSTRADA

Fernanda Torres atraiu a atenção de Hollywood, diz The New York Times. Jornal afirma que visibilidade pode ajudar artista a ser indicada ao Oscar de melhor atriz por ‘Ainda Estou Aqui’.

MÚSICA

Policial aposentado encontra músicas inéditas de Michael Jackson em depósito na Califórnia. Ex-agente achou fitas cassete e gravações de antes do disco ‘Dangerous’ (1991).

PREMIAÇÃO

Analista financeiro ganha RS 1 milhão em jogo inspirado em Round 6. Evento inspirado nos jogos da produção da Netflix, que estreará sua segunda temporada no próximo dia 26, reuniu fãs da série em SP.

ESPORTE

Boxeadora Bia Ferreira derrota francesa em primeira defesa de cinturão. Lutadora baiana venceu adversária por pontos neste sábado (14), em luta realizada em Monte Carlo.

TURISMO

Rio de Janeiro terá trem de passageiros entre Três Rios e Sapucaia, na divisa com MG. Contrato que viabiliza a operação foi assinado nesta semana, e novidade deve ser inaugurada em junho.

COMIDA

Aprenda a fazer peru com manteiga de ervas e molho de laranja para o Natal. Receita ensina como manter a ave úmida e bem temperada; entre os ingredientes, há tomilho, alecrim e pimentas.

*folhapress