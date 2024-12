Fatos que repercutem pelo Brasil neste sábado

Intervenção do BC não segura alto do dólar, Lula sai da UTI e outras notícias do dia para começar este sábado (14).

GOVERNO LULA

Mesmo após intervenção do BC, dólar fecha em alta com incertezas sobre pacote de cortes. Banco Central faz leilão surpresa, arrefece alta da moeda americana e anuncia nova oferta de US$ 3 bilhões para segunda-feira (16).

GOVERNO LULA

Lula deixa UTI, faz caminhada em hospital e diz estar firme e forte. Presidente passou por procedimento na cabeça, e médicos veem risco desprezível de novo sangramento.

ATAQUE À DEMOCRACIA

STF mantém Moraes em casos de trama golpista e 8/1 com voto contra de Mendonça e a favor de Kassio. Defesa de ex-presidente dizia que relator estava também no papel de vítima.

TABULEIRO 2026

Centro e direita avançam no RS em meio a dúvidas sobre futuro de Eduardo Leite. Cotado à Presidência, governador quer sucessor centrista, enquanto PP, PL e setores do MDB disputam protagonismo conservador.

JUSTIÇA ELEITORAL

TRE-SP forma maioria para cassar Zambelli por desinformação eleitoral em 2022. Julgamento foi suspenso após pedido de vista, com placar de 4 a 0; caberá recurso ao TSE após decisão final.

GOVERNO TARCÍSIO

Tarcísio pede em formatura que PMs não se afastem dos procedimentos da corporação. Fala ocorre em momento de turbulência na segurança pública paulista, com soldados presos e afastados após mortes e agressões.

SÍRIA

Eufóricos com queda de Assad, sírios no Brasil falam em voltar a país natal. Refugiados relatam violência política contra familiares que ficaram na nação durante os 13 anos de guerra civil.

PARAGUAI

Em movimento pró-Israel, Paraguai reabre embaixada em Jerusalém. País é primeiro da América do Sul a fazer gesto; palestinos e israelenses reivindicam cidade como capital.

REBOBINE, POR FAVOR

Por que brasileiros não veem mais filmes nacionais, para além de ‘Ainda Estou Aqui’. Ensinar cinema nas escolas, como faz a França, evitaria que filme com Fernanda Torres seja um caso de sucesso isolado.

COTIDIANO

Turista morre após catamarã afundar durante passeio em Maragogi. Homem tinha 76 anos e era natural de São Paulo; polícia investiga se embarcação tinha autorização.

COTIDIANO

Serviço de Imigração dos EUA prende brasileiro acusado de estupro. Segundo imprensa local, ele nega a acusação e diz que relação foi consensual.

CELEBRIDADES

Zeca Pagodinho dará pausa na carreira para se dedicar à família. Cantor terá último compromisso profissional no próximo dia 21 e depois só retornará em junho.

