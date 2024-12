Veja algumas das notícias em destaque hoje pelo Brasil

Restrição de emendas parlamentares ameaça pacote de corte de gastos, começa última reunião do Copom com Campos Neto na liderança, armas no imposto do pecado e outras notícias para começar esta terça-feira (10)

CONGRESSO

Pacote de gastos fica ameaçado por crise das emendas, e Lula promete destravar pagamentos. Em reunião durante a tarde, Lira, Pacheco e líderes descreveram clima ruim no Congresso e pediram gesto aos parlamentares.

BANCO CENTRAL

Alta maior de juros está em jogo no último Copom com Campos Neto no BC. Expectativa do mercado é de aumento de 0,75 ponto percentual na Selic nesta quarta (11).

REFORMA TRIBUTÁRIA

Relator inclui armas no imposto do pecado e reduz tributação de imóveis. Plástico também teria imposto seletivo, e telefonia receberia cashback; votação está prevista para quarta.

POLÍCIA

Barroso obriga Tarcísio a manter modelo de gravação automática e ininterrupta de câmeras pela PM. Decisão é derrota para governo de SP, que tentou convencer magistrado de que adotava modelo mais eficiente de uso dos dispositivos.

SÃO PAULO

Governo Tarcísio propõe fim de imposto reduzido para bares e restaurantes em SP; setor reage. Medida pode triplicar ICMS dos estabelecimentos e encarecer refeições em até 7% já em janeiro.

ORIENTE MÉDIO

Transição incerta começa após queda da ditadura na Síria. Radicais islâmicos prometem anistia ao Exército e partilha de poder; Israel, Turquia, EUA e Rússia se mexem.

COREIA DO SUL

Opositor na Coreia do Sul acusa partido do presidente de tentar segundo golpe. Governistas afirmam que primeiro-ministro gerenciaria assuntos de governo após ‘retirada ordenada’ de Yoon.

FILMES

Fernanda Torres é indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz por ‘Ainda Estou Aqui’. Maior bilheteria do pós-pandemia no Brasil, longa já foi premiado em Veneza e está apto a concorrer ao Oscar.

MERCADO

Suspeito de matar CEO da United Healthcare é detido nos EUA. Homem é detido com arma, silenciador e identidade falsa após ter sido reconhecido no McDonald’s.

CARROS

BYD deve superar Ford e Honda em vendas no mundo neste ano. Montadora chinesa está perto de ultrapassar a marca de 4 milhões de carros vendidos em 2024.

FILIPINAS

Vulcão entra em erupção pela 2ª vez nas Filipinas e lança nuvem de cinzas. Alerta de emergência foi elevado para o nível 3, indicando alto risco; moradores começaram a ser retirados da região.

INTERNET

Olimpíadas e chuvas no Sul dominaram as buscas do Google em 2024. Interesse por acontecimentos internacionais, como as eleições nos EUA e o furacão Milton, também esteve em alta.

*Folhapress