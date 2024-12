O presidente Lula (PT) reclamou de dores na cabeça e sonolência em conversas com ministros ao longo desta segunda-feira (9), segundo relato de um deles. Um dos interlocutores do presidente disse que o petista demonstrava desconforto já durante a tarde.

À noite, depois de exames, foi transferido para a unidade de São Paulo para uma cirurgia de emergência.

Ele foi submetido a uma craniotomia para drenagem de hematoma, que foi bem sucedida, segundo boletim médico divulgado pela instituição. Ele foi atendido pelos médicos Roberto Kalil Filho e o neurocirurgião Marcos Stavale, e está agora sob cuidados da infectologista Ana Helena Germoglio.

Em outubro, o petista sofreu uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada. Foi tratado e levou pontos. O sangramento de agora ocorre quase dois meses depois em decorrência do acidente doméstico.

Nesta segunda, às 18h, Lula saiu do Palácio do Planalto antes do fim de uma reunião com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e foi para a unidade do Hospital Sírio-Libanês em Brasília.

A intenção original era que ele fosse submetido a exames só na manhã desta terça-feira (10). Consultado, o médico do presidente Roberto Kalil Filho resolveu antecipá-los.

Após resultado, o presidente foi transferido em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) para São Paulo.

Segundo o ministro Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação), o presidente se mostrou indisposto no fim da tarde e reclamou de dor de cabeça. “O exame foi antecipado e ele foi submetido ao procedimento para estabilizar o quadro. O procedimento foi bem-sucedido”, disse à Folha de S.Paulo.

Segundo um integrante da equipe médica, o quadro é estável. O presidente acordou após a cirurgia, estava consciente e voltou a dormir.

Ministros estão acompanhando a evolução clínica do presidente. Jorge Messias, da AGU (Advocacia-Geral da União), é um deles. “Estamos em oração pela saúde e recuperação plena do presidente Lula.”

O boletim informa que o “presidente Lula esteve ontem à noite (9/12) no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília, para realizar exame de imagem após sentir dor de cabeça. A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19/10”.

“Foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, unidade São Paulo, onde foi submetido à craniotomia para drenagem de hematoma. A cirurgia transcorreu sem intercorrências. No momento, o presidente encontra-se bem, sob monitoração em leito de UTI”.

Segundo o hospital, uma coletiva de imprensa será realizada na manhã desta terça para atualizar o estado de saúde do petista.

