Boletim médico após cirurgia de Lula: “Presidente encontra-se bem”

O presidente Lula (PT) foi internado na madrugada desta terça-feira (10), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo boletim médico divulgado às 4h, exames revelaram uma hemorragia intracraniana no petista.

Lula sofreu uma queda no Palácio da Alvorada em 19 de outubro, após escorregar no banheiro. Segundo os médicos, a hemorragia tem relação com acidente. À época, o presidente chegou a levar pontos na cabeça para estancar um ferimento próximo à nuca.

De acordo com informações do boletim médico, o chefe do Executivo deu entrada na unidade de Brasília do Sírio-Libanês após sentir uma dor de cabeça.

Uma ressonância magnética identificou a hemorragia e Lula foi transferido para São Paulo, onde está sob os cuidados do cardiologista Roberto Kalil Filho e da infectologista Ana Helena Germóglio.

Segundo os médicos, Lula passou por cirurgia ainda na madrugada para drenar o hematoma. “A cirurgia transcorreu sem intercorrências. No momento, o presidente encontra-se bem, sob monitorização em leito de UTI”, diz trecho do boletim.

Uma nova atualização sobre o estado de saúde deve ser realizado em coletiva de imprensa na manhã desta terça, informa o boletim.

Lula reclamou de dores na cabeça e sonolência em conversas com ministros ao longo desta segunda-feira (9), segundo relato de um deles. Um dos interlocutores do presidente disse que o petista demonstrava desconforto já durante a tarde.

Às 18h, Lula saiu do Palácio do Planalto, antes do fim de uma reunião com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e foi para a unidade do Hospital Sírio-Libanês em Brasília.

A intenção original era que ele fosse submetido a exames só na manhã desta terça-feira (10). Consultado, o médico do presidente Roberto Kalil Filho resolveu antecipá-los.

Após resultado, o presidente foi transferido em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) para São Paulo.

Segundo o ministro Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação), o presidente se mostrou indisposto no fim da tarde e reclamou de dor de cabeça. “O exame foi antecipado e ele foi submetido ao procedimento para estabilizar o quadro. O procedimento foi bem-sucedido”, disse à Folha de S.Paulo.

*Folhapress