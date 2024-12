Manchetes dos principais jornais nacionais nesta segunda-feira

Folha de S.Paulo

Rebeldes depõem Assad na Síria e mergulham região em mais incerteza

O Estado de S. Paulo

Ofensiva-relâmpago rebelde derruba regime na Síria e ditador foge do país

Valor Econômico (SP)

Rebeldes tomam Damasco. Assad foge para Moscou

O Globo (RJ)

Rebeldes derrubam regime na Síria e ditador foge para a Rússia

O Dia (RJ)

É tempo de tri!

Correio Braziliense

DF corre risco de colapso com redução de verba do fundo

Estado de Minas

Anel Rodoviário: Aumentam os acidentes

Zero Hora (RS)

Rebeldes tomam o poder na Síria e lançam país em futuro ainda incerto

Diário de Pernambuco

Guerras das bolinhas não têm nada de brincadeira

Jornal do Commercio (PE)

Queda de Assad realinha as forças no Oriente Médio

A Tarde (BA)

Valeu, Fenagro. Até 2025!

Diário do Nordeste (CE)

Gargalos da transição nas prefeituras do Ceará