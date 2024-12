Assuntos em destaque pelo Brasil neste começo de semana

Rebeldes depõem Assad na Síria, Botafogo vence o Brasileiro e outras notícias para começar esta segunda-feira (9)

SÍRIA

Rebeldes derrubam regime de Assad na Síria e abrem capítulo incerto no país. População celebra tomada da capital por rebeldes, e palácio presidencial e embaixadas são invadidos.

STF

Decisões de Dino no STF ajudam governo Lula a se livrar de dificuldades. Ministro indicado por presidente bloqueou pagamento de emendas e aliviou meta fiscal no caso da onda de incêndios.

POLÍTICA

Combo de golpismo e cortes ouriça militares e testa relação com Lula. Insatisfação generalizada com mudanças na previdência e fragilidade põem à prova período de relativa calmaria.

ECONOMIA

Para Meirelles, pacote evidencia fraqueza de Haddad; Mantega diz que mercado queria carnificina. Ex-ministros da Fazenda avaliam para a Folha o pacote de cortes de gastos do governo Lula.

ESPORTE

Botafogo amplia ano glorioso com título do Campeonato Brasileiro. Campeã da Libertadores, equipe alvinegra triunfa oito dias depois na competição nacional.

TRANSPORTE

Ônibus é pior opção para chegar ao trabalho e carro ganha até do metrô em SP. Estudo comparou número de postos de trabalhos acessíveis em até 45 minutos com transporte individual e coletivo.

AERONÁUTICA

Pará lidera relatos de aparição de óvnis à Aeronáutica, mostra levantamento. Em 1977, ano com mais notificações, estado liderou avistamentos com histórias de aliens que sugavam sangue de ribeirinhos.

CRIANÇAS

Crianças sofrem crimes online dentro do quarto, e pais não fazem ideia, diz juíza. Titular da Vara da Infância e Juventude do Rio testemunha danos gravíssimos causados pelas redes sociais.

ILUSTRADA

Art Basel Miami Beach, com era Trump, tem bananas e bandeiras dos EUA rasgadas. Maior feira das Américas vê mercado à espera de impulso financeiro do novo governo, que abre apetite dos super-ricos.

ECONOMIA

Prefeito de Nova York diz que suspeito de assassinar executivo da UnitedHealth foi identificado, diz jornal. Eric Adams, porém, se recusou a dar o nome do atirador: ‘Não vamos lhe dar nenhuma vantagem’.

UNIÃO EUROPEIA

Primeira missa na Notre-Dame reaberta tem recado sobre crise política da França. Arcebispo de Paris diz orar pelo país em meio à disputa entre presidente e Assembleia Nacional.

SAÚDE

Grupos online de inseminação caseira reúnem até 50 mil doadores de sêmen e ‘tentantes’. Prática preocupa profissionais da saúde e pode trazer insegurança jurídica.

CULTURA

Estava dopado, diz Selton Mello sobre vício em remédios para emagrecer. Ator voltou a falar no assunto no Altas Horas; em entrevista recente, ele já havia contado que era ‘magrinho’ em ‘O Auto da Compadecida’ (2000) porque usava anfetaminas.

CULTURA

Zé do Caixão restaurado chega a São Paulo com 10 filmes em mostra no IMS. Pequeno guia mostra o antes e depois das restaurações e indica no que prestar atenção em cada obra de José Mojica Marins.

COMPORTAMENTO

Como evitar ser um amigo tóxico. Mesmo sem querermos fazer mal, nossas ações impensadas machucam as pessoas que mais amamos.

*Folhapress