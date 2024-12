Saiba o que repercute neste domingo pelo Brasil

Seca recorde causa escassez inédita no Brasil, rebeldes tomam cidades na Síria e outras notícias para começar este domingo (8).

AMBIENTE

Seca recorde impõe estado de escassez hídrica inédito no Brasil, com 5 bacias em pior nível. Áreas dos rios Xingu, Tapajós, Purus, Madeira e Paraguai enfrentaram, em 2024, cenário nunca antes registrado, comprometendo 26% do território nacional

SÍRIA

Rebeldes tomam cidade estratégica na Síria e se aproximam de Damasco. Insurgentes dizem que cerco à capital já começou.

COREIA DO SUL

Com boicote de governistas, presidente da Coreia do Sul escapa de impeachment. Deputados do partido de Yoon Suk Yeol deixam plenário antes de votação, e oposição não tem votos suficientes.

FRANÇA

Reabertura da Notre-Dame reúne mais de 30 líderes globais, incluindo Trump e Zelenski. Presidente eleito dos EUA esteve com ucraniano em encontro improvisado por Macron antes da cerimônia.

ECONOMIA

Itaú acusa ex-diretor de conflito de interesses na contratação de pareceres. OUTRO LADO: Alexsandro Broedel diz que acusações são infundadas e tomará medidas judiciais.

ARGENTINA

Sem colchão social, avanço macroeconômico de Milei ampliou desigualdade na Argentina. Presidente ultraliberal completa um ano no poder com enxugamento da máquina pública, congelamento de obras, redução inflacionária, superávits e alargamento da pobreza.

POLÍTICA

Eleição de 2024 tem suspeita de fraude por transferência em massa de eleitores entre cidades. Movimentação leva 82 municípios a elevar eleitorado entre 20% e 46%, e maioria deles tem mais votante que morador; Justiça Eleitoral e PF investigam.

SÃO PAULO

Vítimas relatam medo, restrições na rotina e ataques de pânico após sofrerem violência policial. Nos últimos três meses, SP foi o estado campeão denúncias em ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público.

ESPORTE

Palmeiras tenta tirar Brasileiro ‘praticamente definido’ do Botafogo. Alviverde precisa vencer Fluminense e torcer pelo rival São Paulo contra o líder na última rodada.

CELEBRIDADES

Entenda por que música de Tim Maia lançada em 1978 viralizou nas redes sociais. ‘Acenda o Farol’ entra em lista de mais ouvidas do Spotify, e repercute no TikTok por suposta semelhança com inglês.

ANIMAIS

Entenda por que ter um macaco-prego de estimação talvez não seja uma boa ideia. Sucesso no TikTok e Instagram, eles impressionam por sua habilidade de imitar os humanos, mas são caros e trabalhosos.

CELEBRIDADES

Com Anya Taylor-Joy no palco, fã pede namorado em casamento na CCXP. Atriz diz deixar o Brasil com o coração aquecido após apresentar filme da Apple TV +.

CELEBRIDADES

Ana Hickmann descobre nova dívida de R$ 8,2 milhões que teria sido contraída por ex-marido. Documento chegou às mãos da apresentadora da Record nesta sexta-feira (6); OUTRO LADO: empresário não responde contatos.

