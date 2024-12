Giro Brasil: notícias que repercutem pelo país neste sábado

Acordo entre União Europeia e Mercosul é assinado, STF vota contra pedido de Bolsonaro, Nunes diz que houve “infeliz coincidência” em caso de apartamento e outras notícias para começar este sábado (7).

STF

Mercosul e UE anunciam texto final de acordo de livre-comércio. Chefes do bloco sul-americano se reúnem em Montevidéu com a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

STF

Maioria do STF vota contra pedido de Bolsonaro para tirar Moraes de caso do golpe. Seis ministros dão respaldo rápido a magistrado em plenário virtual, apesar do prazo de até uma semana para se manifestarem.

STF

Voto de Toffoli sobre internet é visto como ‘bomba nuclear’ por advogados, empresas e governo. Tese permitiria a qualquer um ser indenizado por redes sem notificação extrajudicial, o que não existe em nenhuma grande democracia.

SÃO PAULO

‘Infeliz coincidência’, diz Nunes sobre ter morado em apartamento de contratado da prefeitura. Prefeito de SP nega conhecer fornecedor do município e relata ‘desconforto’ com episódio.

SÃO PAULO

Governo Tarcísio quer reduzir R$ 600 milhões do orçamento da educação em 2025. Secretaria diz que gestão fará ‘investimento recorde’ de R$ 32,8 bilhões na área, desconsiderando a correção inflacionária.

VIOLÊNCIA

Entrega de novas câmeras da PM vai até o fim de 2025 e sistema pode ser adaptado. Na próxima semana, haverá integração entre novas câmeras e o datacenter da corporação; Tarcísio disse que implementação ocorrerá só após ter segurança sobre os equipamentos.

SAÚDE

72% da população da cidade de SP não tem proteção contra dengue, diz estudo. Análise feita em capitais brasileiras aponta ausência de anticorpos, o que pode intensificar epidemia.

FRANÇA

Festa e política marcam reabertura de Notre-Dame cinco anos após incêndio. Tomada pelo fogo em 2019, catedral de Paris é reinaugurada em meio a crise do governo Macron e com presença de Trump.

COP 30

Nos EUA, deputados brasileiros pedem ajuda contra efeito Trump na agenda climática de olho na COP30. Quatro parlamentares tiveram reuniões com congressistas americanos e outras instituições e solicitaram apoio em agenda pró-meio ambiente.

*folhapress