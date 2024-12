Saiba o que é destaque pelo Brasil nesta sexta-feira

Tarcísio muda de ideia sobre câmeras corporais em policiais, judiciário começa ofensiva contra corte de salários, Lula reencontra Mujica e outras notícias para começar esta sexta-feira (6).

VIOLÊNCIA

Tarcísio diz que estava ‘completamente errado’ sobre câmeras corporais dos PMs. Governador de SP afirma que está convencido da importância dos equipamentos e que fará com que novo programa tenha sucesso.

JUDICIÁRIO

Juízes, procuradores e defensores iniciam ofensiva no Congresso contra PEC que limita supersalários. Representantes das carreiras do Judiciário fazem atuação conjunta para barrar limitação de penduricalhos que fazem remunerações superarem o teto de R$ 44 mil.

CONGRESSO NACIONAL

Pacote de gastos tem votações apertadas e governo busca apoio do centrão. PSD e União, que têm cargos na Esplanada, estão insatisfeitos e não prometeram apoio ao mérito das propostas.

STF

STF julga pedido de Bolsonaro para tirar caso de golpe de Moraes, que tem apoio de colegas. Defesa do ex-presidente diz que ministro não tem imparcialidade para relatar casos por ser apontado como vítima de atos golpistas.

STF

Toffoli vota para barrar regra do Marco Civil, ampliar responsabilização e criar deveres para redes. Relator no STF defende que plataformas devem agir proativamente e podem responder por conteúdos de terceiros mesmo sem ordem judicial.

SÃO PAULO

Nunes morou em imóvel de empreiteiro com R$ 600 mi em contratos sem licitação na prefeitura. OUTRO LADO: Prefeito de São Paulo chama elo com proprietário de ‘grande e infeliz coincidência’.

URUGUAI

Lula se encontra com Mujica no Uruguai e lhe concede maior honraria do Brasil. Presidente brasileiro, em viagem à cúpula do Mercosul, dá ao aliado de longa data colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul.

ESTADOS UNIDOS

Terremoto atinge Califórnia, nos EUA; governo cancela alerta de tsunami. Agência dos EUA chegou a emitir aviso para região que incluía quase 5 milhões de pessoas.

MUDANÇA CLIMÁTICA

Oceano Ártico pode ter primeiro dia sem gelo antes de 2030, diz estudo. Para cientistas, única solução é barrar o aquecimento global para evitar maior derretimento do oceano e proteger biodiversidade local.

*Folhapress