Pobreza e miséria são as menores da série histórica, Tarcísio mantém Derrite mesmo com denúncias de abuso policial, Bolsonaro se compara a Milei e outras notícias para começar esta quinta-feira (5).

MERCADO DE TRABALHO

Pobreza e extrema pobreza no Brasil atingem menores níveis de série iniciada em 2012. Parcelas da população nessas condições ficam abaixo de 30% e 5% pela 1ª vez; trabalho e benefícios sociais explicam dados de 2023, diz IBGE.

JUSTIÇA

Corregedoria pede prisão de PM que atirou homem de ponte. Tarcísio de Freitas já tinha se manifestado e afirmado que governo tomaria providências.

VIOLÊNCIA

Tarcísio diz que manterá Derrite após PM jogar jovem da ponte

MERCADO

Governo não tem voto para medidas do pacote de gastos, mas Congresso não vai faltar, diz Lira

Presidente da Câmara culpou decisão do STF sobre emendas por problemas na Câmara

ARGENTINA

Bolsonaro se compara a Milei e o agradece por receber foragidos do 8 de janeiro

Ex-presidente volta a dizer que não houve golpe; ‘nós apenas conversamos sobre hipóteses constitucionais’, afirma

COREIA DO SUL

‘Para lutar!’; vigília na Assembleia Nacional exige queda do presidente da Coreia do Sul. ‘Estávamos com tanta raiva’, diz jovem manifestante sobre anúncio de lei marcial, derrubada após reação do Legislativo.

FRANÇA

Parlamento francês aprova destituição de premiê apenas 90 dias após assumir cargo. Primeiro-ministro invocou artigo para aprovar orçamento sem aval da Câmara; Barnier segue no posto até próxima indicação de Macron, que vê crise política se ampliar.

IMIGRANTES

Criança brasileira órfã que cruzou Darién é repatriada após 1 ano no Panamá. Menina perdeu a mãe na selva da morte e agora estará sob os cuidados de um abrigo em SP; suposto pai está em Angola.

INDÍGENAS

Lula assina demarcação de três novas terras indígenas, em Santa Catarina e Paraíba. Em abril, governo havia recuado e anunciado a demarcação de apenas duas das seis terras indígenas previstas.

PIAUÍ

Aluna de 17 anos atira em colega dentro de escola particular em Teresina. Garoto de 16 está internado em estado grave; arma pertence ao pai da autora dos disparos, que foi apreendida.

VIOLÊNCIA

CEO da United Healthcare é assassinado em frente a hotel em Nova York. Polícia diz que ataque foi premeditado e oferece recompensa por informações; empresa faz parte do grupo que controlava a Amil até 2023.

TELEVISÃO

SBT anuncia contratação de José Luiz Datena. Apresentador começa na nova emissora já na próxima segunda-feira (9).

TELEVISÃO

Globo é condenada a pagar R$ 20 mil a ex-diretora por brincadeira de Ana Maria Braga. Caso aconteceu no ano passado durante uma piada com Louro Mané, assistente da apresentadora; cabe recurso.

TRANSPORTE PÚBLICO

Quem são os busólogos, fãs de ônibus que reconhecem a marca pelo ronco do motor. Encontro no Ceará reúne apaixonados pelos coletivos de diferentes partes do país para compartilhar informações.

GASTRONOMIA

‘Jeitinho mineiro’ de fazer queijo vira patrimônio cultural da humanidade. Votação foi realizada na manhã desta quarta (4), no Paraguai; produção do queijo gera cerca de 50 mil empregos.

*Folhapress