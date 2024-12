Presidente da Coreia do Sul recua após declarar lei marcial, PIB do Brasil cresce 0,9% no terceiro trimestre, PM joga homem de ponte em SP e comandante cita ‘erro emocional’, e outras notícias para começar esta quarta-feira (4).

COREIA DO SUL

Conteúdo com vídeoPresidente da Coreia do Sul recua e cancela lei marcial após pressão. Yoon Suk Yeol tentou amordaçar a oposição com uso do Exército, mas medida foi anulada pelo Parlamento.

ECONOMIA

PIB cresce menos no 3º trimestre, mas consumo e investimentos ainda mostram força. Economia avança 0,9% com impacto da demanda doméstica por bens e serviços, diz IBGE; mercado esperava taxa de 0,8%.

GOVERNO LULA

Pacote de gastos do governo enfrenta entraves, e primeira votação é adiada. Expectativa era que urgência de dois projetos fosse aprovada nesta terça (3), mas não houve acordo sobre o tema.

VIOLÊNCIA

Vídeo flagra PM arremessando homem de ponte em SP. OUTRO LADO: SSP repudia ação e afasta 13 policiais; Derrite afirma que haverá ‘severa punição’.

GOVERNO TARCÍSIO

Derrite criou sensação de impunidade na PM de SP, avaliam policiais. Perfil e declarações de secretário da gestão Tarcísio prejudicaram disciplina da tropa, dizem PMs ouvidos pela Folha de S.Paulo; corporação nega mudança de diretrizes.

EMENDA PARLAMENTAR

Tensão entre STF e Congresso sobrevive à liberação de emendas, e governo age para apaziguar. Lideranças do Congresso pressionam por repasse de verba sem amarras impostas pelo Supremo, e AGU encaminha contestação.

FORÇAS ARMADAS

Relação com Moraes reabre crise entre Exército e bolsonaristas. Aliados de general chamado de informante do ministro defendem atuação junto ao TSE.

GOVERNO MILEI

Argentina anuncia reforma migratória que pode afetar brasileiros no país. Governo prevê que universidades públicas e atendimentos de saúde deixem de ser gratuitos para estrangeiros não residentes.

*Folhapress