Veja a trajetória do ministro paraibano que vai assumir o TCU

O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou, nesta quarta-feira, a eleição para os cargos de presidente e vice-presidente da Corte de Contas.

Por unanimidade, o ministro Vital do Rêgo foi eleito presidente do TCU.

O ministro Jorge Oliveira assumirá a vice-presidência.

O exercício do mandato dos dois cargos se inicia a partir de 1º de janeiro de 2025, com a possibilidade de reeleição por igual período.

Durante a sessão que o elegeu como presidente, Vital do Rêgo ressaltou os valores que guiam sua atuação no Tribunal.

“Há um compromisso, não apenas afetivo, mas funcional, de manter e fortalecer todos os produtos que prestamos à sociedade. Nós amamos o Brasil e é por ele que vamos trabalhar, pelo cidadão brasileiro”, declarou o ministro.

A votação ocorreu como estabelecido no Regimento Interno do Tribunal, na última sessão ordinária do mês de dezembro.

Em sua trajetória, o ministro Vital do Rêgo destacou-se pela extensa experiência política e acadêmica.

Formado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba e em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba, Vital iniciou sua vida pública aos 25 anos, inspirado pelo legado de seu pai, o jurista e político paraibano Antônio Vital do Rêgo.

Ele exerceu cargos de vereador, deputado estadual, deputado federal e senador antes de ser indicado pelo Senado Federal, em 2014, para integrar o TCU.

Natural de Campina Grande, Vital do Rêgo também é professor universitário e possui uma trajetória marcada pela dedicação ao interesse público.

Casado e pai de dois filhos, ele vê no TCU o coroamento de sua longa jornada de desafios e aprendizados.

A nova gestão terá como prioridade a continuidade dos esforços em prol da transparência, participação cidadã, eficiência e modernização da administração pública, alinhando-se aos desafios contemporâneos e às expectativas da sociedade brasileira.