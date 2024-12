Entre as empresas que pediram ao Ministério da Fazenda autorização para operar sites de apostas – “bets” -, pelo menos 18 firmas foram abertas em nome de beneficiários do Bolsa Família e de pessoas atendidas por outros programas assistenciais do governo nos últimos anos, noticiou o ´Estadão´.

Para obter o aval do governo, os interessados em explorar jogos online precisam pagar R$ 30 milhões para a outorga.

Para fazer jus a benefícios sociais, o cidadão deve comprovadamente estar em vulnerabilidade social e ter baixa renda.

