Comissão debate o uso do sistema financeiro para financiar o crime organizado

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados debate nesta quarta-feira (4) como organizações criminosas usam bancos e o sistema financeiro para financiar seus crimes e ações. Os deputados também querem discutir meios para impedir a atuação dessas organizações.

O debate foi pedido pela deputada Silvia Waiãpi (PL-AP) e está marcado para as 16h30, no plenário 6.

A deputada argumenta que há diversas denúncias de uso de bancos digitais por organizações criminosas. Ela cita denúncia, publicada pelo jornal Gazeta do Povo, de que o banco do PCC teria movimentado R$ 8 bilhões para financiar políticos e crime organizado. “A gravidade da denúncia e a seriedade do tema devem ser tratadas de forma rápida e eficaz por esta comissão”, afirma.