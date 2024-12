Senado tem em pauta esta semana assuntos polêmicos

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprecia esta semana a proposta de emenda à Constituição conhecida como ´PEC das Praias´, que permite a comercialização de terrenos da União à beira-mar.

Já no plenário do Senado deverá ser votado o projeto que libera o funcionamento de bingos e cassinos no Brasil, bem como a regulamentação do uso de inteligência artificial.

*notícias da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatea souza.

