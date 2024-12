Saiba os fatos que repercutem pelo Brasil neste começo de semana

Golpismo de Bolsonaro e crises sucessivas na segurança alimentam silêncio de Tarcísio, burocracia trava projeto do Ibama para converter multas bilionárias e outras notícias para começar esta segunda-feira (2).

GOVERNO TARCÍSIO

Golpismo de Bolsonaro e crises na segurança alimentam silêncio de Tarcísio. Governador tem evitado responder à imprensa e defende ex-presidente apenas pelas redes sociais.

OBITUÁRIO

Morre Rogério Cezar de Cerqueira Leite, um dos principais cientistas do país, aos 93 anos. Físico se dedicou ao avanço da ciência e tecnologia no Brasil e foi um dos primeiros professores da Unicamp.

AMBIENTE

Programa do Ibama para converter multas de R$ 30 bi em recuperação ambiental trava em burocracias. Apenas R$ 113 milhões foram transformados em projetos de restauração da natureza.

MARCOS LISBOA

Governo não entregou solidez fiscal, e investidor está desistindo do Brasil, diz Marcos Lisboa. Proposta do imposto mínimo com isenção botou gasolina no fogo, afirma o economista.

POLÍTICA

PGR prepara modelo controverso de denúncia conjunta em investigações contra Bolsonaro. Paulo Gonet cogita reunir casos da trama golpista, das joias sauditas e do cartão de vacina em peça de acusação.

SÃO PAULO

Aos prantos, famílias de Paraisópolis protestam contra violência da PM. No marco de cinco anos de ação que deixou nove mortos em baile funk na favela, manifestação é realizada em frente a bloqueio policial.

MUNDO

Moscou e Damasco bombardeiam cidade síria, e rebeldes controlam Aleppo. Combates no país já deixaram mais de 400 mortos em quatro dias, segundo organização de direitos humanos.

GOVERNO LULA

Envelhecimento da população ampliará demanda por gastos com saúde, projeta Tesouro. Na educação, menor número de jovens tira pressão sobre despesas; áreas ficaram na mira da revisão discutida pela equipe econômica.

VIOLÊNCIA

Luciana Curtis foi mantida em cativeiro com cobras e escorpiões durante sequestro em SP. Modelo e família foram levados ao saírem de restaurante e ameaçados com arma de fogo.

MINAS GERAIS

Homem é condenado a 24 anos de prisão por ter matado idoso com voadora em MG. Réu seguirá detido por crime cometido contra vítima, que levou golpe após oferecer uma banana para ex-namorada do suspeito.

COTIDIANO

Celular de brasileiro desaparecido em Paris é encontrado e amigos levarão aparelho à polícia. Fotógrafo mineiro, 36, chegou a cair no rio Sena na véspera do sumiço e tinha passagem marcada de volta ao Brasil.

DEFESA CIVIL

Moradores de BH relatam susto com teste de alerta extremo emitido pela Defesa Civil. Sistema entra em operação na próxima quarta (4) e funciona mesmo se celular estiver no modo silencioso, diz governo.

CELEBRIDADES

Com 16 participantes, concurso de sósias de Selton Mello reúne fãs e ignora semelhança física. Principal requisito era admirar o ator; ‘sou o Selton negro’, disse o vencedor, Ramon Carneiro.

