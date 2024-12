Saiba notícias que repercutem pelo Brasil neste domingo

Trump ameaça Brics com tarifas caso bloco apoie moeda contra o dólar, Apuração de trama golpista consolida prisão preventiva como método de Moraes; e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (1º).

Brics

Trump ameaça impor tarifas de 100% ao Brics caso bloco apoie moeda para substituir o dólar. ‘Eles podem procurar outro otário’, afirma o presidente eleito dos EUA sobre ameaça dos Brics.

Economia

Dólar a R$ 6 pós-pacote de Haddad atiça a inflação, que ganha força no atacado. Índice começou ano com deflação de 6,31% e chegou a 6,32% positivos em outubro com impacto do câmbio.

Esporte

Botafogo joga com um a menos, bate Atlético-MG e conquista a Libertadores. Alvinegro carioca irrompe da depressão e curte ‘euforia de uma tarde luminosa’ em Buenos Aires.

STF

Apuração de trama golpista consolida prisão preventiva como método de Moraes. Ministro já decretou ao menos 64 prisões preventivas desde 2020, e atuação é criticada por especialistas.

Violência

Mortes por PMs ficam sem punição em SP, e famílias de vítimas reclamam de demora. Estado tem registrado aumento desse tipo de caso; para ex-promotor, há uma identificação entre Ministério Público e forças de segurança que dificulta as investigações.

Governo Lula

Idade mínima para aposentadoria militar terá regra de transição até 2032. Militares próximos da reserva terão de pagar um pedágio de 9% para ir à reserva a partir de 2025; impacto da medida ainda não foi calculado.

Política

Rubens Paiva, retratado em ‘Ainda Estou Aqui’, fez discurso pela democracia no dia do golpe. Tortura e morte do político na década de 70 reacendem debate necessário sobre proteção à vida democrática, dizem especialistas.

PGR

PGR prepara modelo controverso de denúncia conjunta em investigações contra Bolsonaro. Paulo Gonet cogita reunir casos da trama golpista, das joias sauditas e do cartão de vacina em peça de acusação.

Natal

Maior árvore de Natal de SP é inaugurada no Ibirapuera com cor e propaganda de banco. Estrutura de 57 metros supera a montada no parque Villa-Lobos, na zona oeste da cidade.

Ilustrada

Morre Bob Bryar, antigo baterista da banda My Chemical Romance, aos 44 anos. Músico, que trocou baquetas por emprego no ramo imobiliário, foi encontrado morto, em sua casa, nos EUA.

Celebridades

Rupert Grint, de ‘Harry Potter’, é condenado a pagar mais de R$ 13 milhões em impostos. Ator teria declarado de forma errada R$ 34 milhões de rendimentos da franquia de filmes.

Congresso Nacional

Vaquejada de Lira atrai deputados e prefeitos em Alagoas. Filho do presidente da Câmara, Álvaro Filho, o Alvinho, é estrela do evento

*folhapress