Noticias em destaque pelo Brasil neste sábado; leitura rápida

Congresso indica que proposta de isenção do IR não deve avançar em futuro próximo, Moraes tem apoio para julgar trama golpista na 1ª turma do STF, Reino Unido vota a favor da legalização do suicídio assistido e outras notícias para começar este sábado (30).

ECONOMIA

Isenção de IR para quem ganha até R$ 5.000 só ocorrerá com condições fiscais, dizem Lira e Pacheco. Presidentes da Câmara e do Senado defenderam também medidas de cortes de gastos.

MERCADO

Vazamento de medida para ampliar isenção causou leitura equivocada, diz Haddad. Dólar fecha em R$ 6 pela primeira vez na história em meio a críticas sobre pacote fiscal.

GOVERNO LULA

Governo reduz bloqueio no Orçamento a R$ 4,3 bi uma semana após indicar trava maior. Contenção no Orçamento de 2024 seria de R$ 6 bi; estratégia ocorre em meio a mal-estar do mercado com pacote de cortes.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Exército proíbe acesso a monografia de general central em investigação de trama golpista. Trabalho que fala sobre estrutura de comando dos ‘kids pretos’ foi retirado da mesa de repórter após dez minutos de consulta; Exército não comenta.

EXÉRCITO

Forças Armadas investigam uso de viaturas e checam movimentação de armas.

STF

Moraes tem apoio no STF para barrar suspeição e julgar trama golpista na 1ª turma. Magistrado foi principal personagem de sua própria decisão que autorizou PF a prender suspeitos de planejar a morte de Lula, Alckmin e do próprio ministro.

GOVERNO LULA

BNDES assina contrato para financiar R$ 10,6 bi do Rodoanel, Metrô e trem SP-Campinas. Trem que vai conectar São Paulo a Campinas terá investimento total de R$ 14,5 bilhões, com R$ 6,4 bilhões de financiamento do BNDES.

QUILOMBOS

Lula assina decretos que desapropriam áreas para 15 quilombos, incluindo o de Mãe Bernadete. Líder quilombola foi assassinada em agosto de 2023 na Bahia; territórios ficam em oito estados e abrigam mais de mil famílias.

GUERRA DA UCRÂNIA

Brasileiro de 19 anos morre em combate na Ucrânia. Tiago Nunes, natural de Rurópolis (PA), era voluntário nas forças do país invadido no conflito contra a Rússia.

SUICÍDIO ASSISTIDO

Parlamento do Reino Unido vota a favor de legalização do suicídio assistido. Proposta ainda passa por outras análises, e vale para Inglaterra e País de Gales.

ANTÔNIO CÍCERO

Mandamos muita gente de volta para casa, diz associação que ajudou Antonio Cicero a morrer.

ABORTO

Cremesp pede prontuários de pacientes que fizeram aborto legal em hospital da Unicamp. Especialistas afirmam que há abuso no requerimento; órgão diz que realizou fiscalização conforme a lei.

ALIMENTAÇÃO

Nestlé recolhe lotes de produtos alimentares para bebês por alto nível de aflatoxina. Substância no Meu Primeiro Lanchinho, se consumida em grande quantidade, pode causar danos ao fígado.

