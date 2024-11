Manchetes dos principais jornais nacionais nesta sexta-feira

A União (PB)

FERROVIAS REGIONAIS

Governo assegura R$ 3,6 bi para conclusão da Transnordestina

Folha de S.Paulo

Dólar bate históricos R$ 6 com desconfiança de pacote de Lula

O Estado de S. Paulo

Dólar bate R$ 6 e pressiona governo por cortes efetivos

Valor Econômico (SP)

Governo estima poupar R$ 327 bi até 2030; especialistas avaliam pacote fiscal como insuficiente

O Dia (RJ)

NÍVEL 3 DE CALOR NO RIO:

Maior do ano: temperatura na cidade chega a 43,2ºC

Correio Braziliense

Pacote de Haddad ameaça verbas de saúde, educação e segurança do DF

Estado de Minas

Dólar chega a R$ 6 após pacote fiscal

Zero Hora (RS)

Governo detalha pacote de cortes, e mercado reage com queda na bolsa e alta histórica no dólar

Diário de Pernambuco

Repercussão do corte de gastos faz dólar alcançar valor histórico

Jornal do Commercio (PE)

Inseguro, pacote fiscal de Lula desafia mercado e votação no Congresso

A Tarde (BA)

Bahia registra alta de filhos órfãos

Diário do Nordeste (CE)

Haddad detalha pacote fiscal de R$ 70 bilhões