Fatos que repercutem nesta sexta-feira pelo Brasil

Pacote de contenção de gastos de Haddad impulsiona alta do dólar, Flamengo segura a maior torcida do país, Austrália proíbe crianças navegando nas redes sociais e outras notícias para começar esta sexta-feira (29).

GOVERNO LULA

Governo desidrata pacote de Haddad, mercado reage e Congresso cobra emendas para aprovar neste ano. Expectativa é que medidas sejam enviadas ao Congresso nesta sexta (29).

FORÇAS ARMADAS

General enviou carta golpista a chefe do Exército, e medo de Bolsonaro abafou punição. Texto foi encaminhado enquanto cúpula militar atuava para esvaziar relatório sobre urnas.

ESPORTE

Flamengo se mantém como clube de maior torcida do Brasil, mostra Datafolha. Trio paulista formado por Corinthians, Palmeiras e São Paulo vem na sequência.

TECNOLOGIA

Austrália aprova proibição de redes sociais para menores de 16 anos. Medida deve entrar em vigor em um ano e empresas podem ser multadas em R$ 192 milhões.

AMÉRICA LATINA

Venezuela aprova 30 anos de prisão para quem apoiar sanções contra o país. Projeto também estipula 60 anos de banimento da vida pública; Maduro toma posse de novo mandato em janeiro.

CHILE

Boric pede que Justiça aja depois de ser alvo de denúncia de assédio sexual. Presidente do Chile, que nega acusações, é investigado pelo Ministério Público por caso que teria acontecido em 2013.

CARREFOUR

Carrefour tenta recurso contra multa de R$ 12,5 mi do Ibama por vazamento de diesel no mar de Santos. Ibama julga nos próximos dias caso envolvendo gerador da rede varejista.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Reino Unido discute descriminalização do suicídio assistido para pacientes terminais. Proposta será votada pelo Parlamento britânico nesta sexta-feira (29).

SÍRIA

Síria e Rússia bombardeiam área rebelde após combates com ao menos 180 mortos. Putin é aliado da ditadura de Assad; ataque teria ocorrido após maior ofensiva das facções desde março de 2020.

VIOLÊNCIA

Suspeito de tentativa de assalto a Malafaia disse ser integrante do Comando Vermelho, afirma polícia. Investigadores descartam atentado e já identificaram outros suspeitos.

TELEVISÃO

Datena faz acordo com a Band e decide deixar emissora após 21 anos. TV do Morumbi confirma saída; ele recusou proposta da RedeTV e encaminhou acordo com SBT.

ALIMENTAÇÃO

Carnes de festas de fim de ano sobem 12,4% em 2024, diz Abras. Alta dos preços é impulsionada pelo dólar e mudanças climáticas, segundo associação de supermercados.

*Folhapress