PF aponta que narrativa de fraude eleitoral de Bolsonaro desemboca em plano de golpe, mercado vê desgaste de Haddad com pacote de gastos, Israel aprova cessar-fogo com Hezbollah e outras notícias do dia nesta quarta-feira (27).

POLÍCIA FEDERAL

PF liga ataque de Bolsonaro às urnas a trama para dar golpe de Estado em 2022. Investigação aponta que narrativa de fraude eleitoral de Bolsonaro durante todo o governo desemboca em plano de golpe.

GOVERNO LULA

Lula sanciona sem vetos lei das emendas após embate entre Congresso e STF. Proposta foi elaborada para tentar atender exigências do Supremo e destravar pagamento.

EDUCAÇÃO

MEC quer criar graduação semipresencial, com aulas online ao vivo e até 50 alunos. Proposta inclui novas normas, avaliação presencial e e infraestrutura própria das instituições.

BETs NO BRASIL

Maioria dos brasileiros acha que ‘bets’ aumentam risco de manipulação no futebol, mostra Datafolha. Para mais da metade dos entrevistados, possibilidade de combinação de resultados cresce com liberação de apostas.

GOVERNO LULA

Mercado vê desgaste de Haddad com demora para apresentar pacote fiscal. Parte dos representantes econômicos, no entanto, avalia que tempo é necessário para diminuir resistência política.

POLÍCIA FEDERAL

PF faz operação contra servidores do STJ e prende lobista em caso de venda de sentença. Ação cumpre mandados de busca e apreensão, prisão e afastamento de servidores.

UNIÃO EUROPEIA

Deputado francês compara carne brasileira a lixo em votação simbólica contra acordo UE-Mercosul. Resultado sinaliza unidade dos partidos franceses, da extrema-esquerda à ultradireita, contra o pacto.

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Israel aprova cessar-fogo de dois meses com o Hezbollah. Acordo mediado pelos EUA, acertado após duro ataque ao Líbano, repete termos que já fracassaram.

*Folhapress