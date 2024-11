Notícias que repercutem pelo Brasil neste começo de semana

Chefe do FMI fala sobre evitar choques com prudência fiscal, esquerda volta ao poder no Uruguai e outras notícias para começar esta segunda-feira (25).

ELEIÇÕES NO URUGUAI

Esquerdista Yamandú Orsi é eleito presidente do Uruguai. Coalizão Frente Ampla retorna à Presidência após hiato de cinco anos sob a centro-direita de Luis Lacalle Pou.

G20

Países precisam se preparar para choques com mais prudência em seus orçamentos, diz chefe do FMI. Kristalina Georgieva vê combinação de dívida elevada e baixo crescimento como alerta para economia global no médio prazo.

ECONOMIA

Inflação fica maior para mais pobres com pressão de alimentos. Itens consumidos por famílias de renda muito baixa têm alta de 4,99%, diz Ipea; taxa é a mais elevada desde início de Lula 3.

ECONOMIA

Após sequência de recordes, analistas recomendam cautela com bitcoin. Criptomoeda se aproximou dos US$ 100 mil na última semana.

CULTURA

Vitórias, polêmicas e amores de Ayrton Senna ressurgem em série luxuosa da Netflix. Produção é a maior aposta brasileira do streaming, que reconstruiu carros e simulou corridas icônicas da Fórmula 1.

CIÊNCIA

Lucy mantém status de ícone da evolução humana 50 anos após ser descoberta. Achado expandiu o alcance temporal do que se sabia sobre os hominínios, segundo paleoantropólogo.

ESPORTE

Verstappen conquista seu quarto título consecutivo da F1. Piloto da Red Bull ficou em quinto no Grande Prêmio de Las Vegas para ser campeão.

POLÍTICA

Alto Comando do Exército fica sem ‘kids pretos’ após protagonismo no governo Bolsonaro. No fim da gestão do ex-presidente, integrantes de Forças Especiais ocupavam 4 cadeiras na cúpula do Exército.

CELEBRIDADES

Cantora usa dinheiro do Only Fans para financiar turnês. Kate Nash disse acreditar que ganhará mais dinheiro com a venda de suas fotos sensuais do que com seus shows.

ECONOMIA

De ‘laser suicida’ a ‘número da besta’: os estranhos medos que códigos de barras causaram desde sua invenção. Criados há 75 anos, os códigos de barras ajudaram a salvar vidas, foram para o espaço e alimentaram o medo do Anticristo.

CELEBRIDADES

Raul Seixas ganha homenagem do Google, mas empresa o parabeniza no dia errado. Cantor brasileiro nasceu em 28 de junho, mas recebeu ‘feliz aniversário’ neste sábado (23).

MUNDO

Coreia do Norte usa nova arma contra a vizinha do Sul: barulhos insuportáveis. Relações entre os dois países atingiram nível mais baixo dos últimos anos; Pyongyang emite sons irritantes que moradores do outro lado da fronteira dizem terem tornado suas vidas um inferno.

