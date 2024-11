Leitura rápida: veja os fatos que repercutem pelo Brasil neste domingo

Maioria dos brasileiros defende proibição de bets, COP29 aprova 300 bi para financiamento climático e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (24).

Datafolha

Bets deveriam ser proibidas para 65% dos brasileiros, diz Datafolha. Veto a cassinos online, como o jogo do tigrinho, é pedido por 78% dos entrevistados.

Ambiente

COP29 termina com aprovação de US$ 300 bilhões anuais para financiamento climático. Valor está aquém do US$ 1,3 trilhão por ano almejado por nações em desenvolvimento, reconhecido em decisão como meta a se buscar.

Política

Militares investigados pela PF sobre trama golpista e urnas ficam fora de lista de indiciados. Ex-ministro de Bolsonaro, oficial preso e coronel que pediu golpe não foram incluídos em conclusão de inquérito.

Cotidiano

Animais silvestres, vítimas da ação humana, lotam espaço de abrigo. Chegada diária de bichos salta de 2 para 40 na Divisão de Fauna de São Paulo.

Economia

Projeções de gastos com Previdência têm alta de R$ 31 bi ao longo do ano. Especialista em previdência, Fabio Giambiagi diz que governo comete erro grosseiro; projeções servem para definir congelamento de despesas.

Datafolha

Para 79% dos brasileiros, polícia é mais violenta com negros do que com brancos, aponta Datafolha. Proporção de pessoas pretas que já sofreram revista da polícia é maior do que entre brancos e pardos.

Economia

Virgínia, Felipe Neto e outros influenciadores deixaram de pagar R$ 30 mi em tributos com o Perse. Personalidades da internet defendem direito ao benefício fiscal, que causa polêmica entre tributaristas.

Mundo

Uruguai chega às urnas com empate técnico entre nomes de pouco carisma. Centro-direitista Álvaro Delgado propõe continuidade do governo de Lacalle Pou, e Yamandú Orsi tenta retorno da esquerda ao poder.

Justiça

Presa, ex-bailarina do Faustão vence processo contra cidade de Santa Catarina. Natacha Horana foi detida em Balneário Camburiú no ano de 2020 por estar em uma festa na pandemia.

Cinema

Hugh Grant deixa bom-mocismo para trás em ‘Herege’ e revela experiências sobrenaturais. Ator diz evitar assistir a filmes de terror devido ao pavor que tem do diabo e de fantasmas.

Saúde

Primeiro transplante de pulmão duplo robótico é realizado nos EUA. Equipe do NYU Langone conduziu a cirurgia minimamente invasiva com sistema Da Vinci Xi.

*folhapress