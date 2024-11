Fatos que repercutem pelo Brasil neste sábado

Cid diz que Braga Netto (foto) estava em reunião com indiciados, Forças Armadas contratam militares aposentados por R$ 800 mi, STF forma maioria para manter Robinho preso e outras notícias para começar este sábado (23).

STF

Mauro Cid relata a Moraes presença de Braga Netto em reunião com militares indiciados. Ex-ministro de Bolsonaro tem negado participação no encontro; Cid diz que levou militares até a casa do general.

FORÇAS ARMADAS

Forças Armadas contratam 12 mil militares aposentados por R$ 800 mi. Número representa 7% do total de reservistas ou reformados e é puxado por oficiais de patente mais alta.

GOVERNO LULA

Gastos com Previdência sobem R$ 7,7 bilhões e forçam novo bloqueio no Orçamento de 2024. Trava em despesas chega a R$ 19,3, bilhões no ano; governo prevê déficit de R$ 28,7 bilhões, no limite da margem de tolerância na meta fiscal.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Governo abre processo contra 14 planos de saúde por cancelamentos unilaterais. OUTRO LADO: Metade das empresas citadas nega irregularidades; as outras não responderam.

CASO ROBINHO

STF forma maioria para manter Robinho preso por estupro. Defesa pedia soltura de ex-jogador alegando erros na confirmação no Brasil da sentença na Justiça da Itália.

COP29

Em novo esboço, presidência da COP29 propõe que países ricos deem US$ 250 bi por ano em financiamento climático. Proposta é criticada por ambientalistas por estar longe de meta de US$ 1,3 trilhão; cúpula, que deveria acabar nesta sexta, deve se estender pelo fim de semana.

ELEIÇÕES NO URUGUAI

Eleição apertada no Uruguai leva governismo a propor até gestão com a esquerda. Braço direito de Lacalle Pou, o candidato Álvaro Delgado chegou a falar em levar a Frente Ampla para o governo.

*Folhapress