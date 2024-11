Carro elétrico: o que você precisa saber antes de comprar um

O carro elétrico e os veículos híbridos estão na ordem do dia do mercado automobilístico e também atraindo a atenção e a curiosidade das pessoas.

Para satisfazer essa justificada curiosidade e esclarecer as dúvidas existentes, o site de notícias ParaibaOnline, em parceria com o programa Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM de Campina Grande (PB), entrevistou Diogo Rocha, gerente comercial na cidade do grupo pernambucano Pavi, representante na região da arrojada montadora chinesa BYD.

Dúvidas como preço, consumo, desempenho, garantias, segurança, mercado de veículos usados, emplacamento, recarga, entre outras, são esclarecidas na entrevista a seguir.

Aproveite!

*Vídeo: ParaibaOnline