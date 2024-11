Giro Brasil: fatos que repercutem pelo país nesta sexta-feira

Bolsonaro indiciado por trama golpista, STF mantém delação de Mauro Cid, Russia escala guerra na Ucrânia e outras notícias para começar esta sexta-feira (22).

POLÍCIA FEDERAL

PF indicia Bolsonaro e mais 36 em investigação de trama golpista. Investigadores concluem que ex-presidente tentou golpe para impedir posse de Lula; inquérito será enviado a Moraes.

GUERRA DA UCRÂNIA

Rússia ataca Ucrânia com novo míssil criado para guerra nuclear. Após especulação sobre tipo de arma, Putin confirma recado ao Ocidente e ameaça atacar a Otan.

VIOLÊNCIA

A vida do meu filho foi ceifada pela crueldade de policiais militares, diz pai de estudante de medicina. OUTRO LADO: a SSP afirma que a PM e a Polícia Civil investigam a circunstância da morte do rapaz.

GOVERNO LULA

Haddad anuncia bloqueio de R$ 5 bi no Orçamento de 2024 e deixa pacote de cortes para semana que vem. Ministro da Fazenda afirma que redação de propostas para reduzir despesas será apresentada a Lula na próxima segunda (25).

PARTIDO REPUBLICANO

Equipe de Trump tem primeira baixa, e escolhido para Departamento de Justiça renuncia à indicação. Matt Gaetz enfrenta resistências de senadores em meio a acusações de má conduta sexual.

COTIDIANO

Pastora acusa Bola de Neve de tentativa de golpe durante velório do apóstolo Rina, seu ex-marido. Denise Seixas se recusou a assinar renúncia à vice-presidência da congregação; procurada, entidade não respondeu.

RIO DE JANEIRO

Jovem é morto a tiros e carbonizado no Rio após ser retirado de carro de aplicativo. Polícia apura se vítima foi morta após publicação nas redes sociais que o apontava como autor de um homicídio, o que ele negava.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Amostra da Lua, jogo de chá e porcelana; veja presentes do líder da China ao Brasil. Xi Jinping se reuniu com presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília para visita de Estado.

MERCOSUL

Milei quer tirar da Argentina órgão de direitos humanos do Mercosul e trava debates. Agenda ideológica da Casa Rosada avança também no bloco sul-americano e entra em rota de colisão com o Brasil.

FUTEBOL

Ex-presidente e ex-vice do Inter são condenados à prisão por desvio de verbas do clube. Vitorio Piffero diz ser inocente, e Pedro Affatato afirma que se manifestará nos autos do processo; eles vão recorrer em liberdade.

*folhapress