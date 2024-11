Ex-assessor de Bolsonaro lança nota à imprensa após ser indiciado

O paraibano Tércio Arnaud Tomaz, ex-assessor especial do ex-presidente Jair Bolsonaro, lançou nota à imprensa através de sua defesa após ser indiciado pela Polícia Federal (PF) no relatório conclusivo sobre a investigação da suposta tentativa de golpe de Estado no Brasil.

O documento, que foi amplamente repercutido, inclui Tércio entre os investigados pela suposta ligação com ações antidemocráticas.

Em nota, a defesa de Tércio Arnaud Tomaz afirmou que o indiciamento não possui fundamentação sólida.

Leia abaixo a nota na íntegra:

A Defesa do Sr. TÉRCIO ARNAUD TOMAZ informa que tomou conhecimento do

relatório conclusivo apresentado pela POLÍCIA FEDERAL no âmbito da investigação sobre a

suposta tentativa de golpe de Estado, no qual foi incluído o indiciamento de nosso cliente.

Embora tal medida fosse esperada no atual estágio das apurações, a Defesa discorda

veementemente do indiciamento, pois entende que ele não se sustenta diante da ausência

de qualquer elemento concreto que vincule o Sr. TÉRCIO ARNAUD TOMAZ às condutas

investigadas.

Confiamos que o representante do MINISTÉRIO PÚBLICO, em sua atuação isenta,

técnica e guiada pela busca da verdade, reconhecerá a necessidade de diligências

complementares para esclarecer integralmente os fatos, o que evitará a propositura de

denúncia baseada em elementos insuficientes ou especulativos.

Reafirmamos nosso compromisso com a verdade e com o pleno respeito ao devido

processo legal, certos de que a inocência do Sr. TÉRCIO ARNAUD TOMAZ será devidamente

reconhecida no curso das apurações.