Leitura rápida: destaques pelo Brasil nesta quinta-feira

Datafolha mostra que 58% dos pretos no Brasil dizem ser vistos com desconfiança, Lula defende diálogo durante visita de Xi Jinping a Brasília, aluno de medicina é morto pela PM de SP em abordagem e outras notícias para começar esta quinta-feira (21).

CONSCIÊNCIA NEGRA

Maioria dos pretos diz ser vista com desconfiança em lojas, supermercados ou restaurantes, aponta Datafolha. Percentual dos pretos que se sente assim (58%) é mais do que o dobro em comparação com brancos.

BRASIL-CHINA, 50

Lula fala em diálogo em 1º lugar em mundo de conflitos, e Xi defende ‘verdadeiro multilateralismo’. Como esperado, Brasil não anunciou adesão à Nova Rota da Seda durante visita do líder chinês no Palácio da Alvorada.

STF

Moraes cita Moraes 44 vezes e acumula casos em que é tanto personagem como juiz. Ministro autorizou operação da PF que cita plano golpista para assassiná-lo.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Entenda conexões entre indícios descobertos pela PF e falas do bolsonarismo em 2022. Datas reveladas em investigações indicam que plano para matar Lula e Moraes correu em paralelo com minuta do golpe.

STF

Cid depõe a Moraes com delação em xeque por omissões sobre plano golpista. Moraes cita contradições entre falas de militar e investigações; defesa diz que não há razão para anular colaboração.

VIOLÊNCIA

Aluno de medicina é morto pela PM durante abordagem na Vila Mariana, zona sul de SP. Secretaria da Segurança informou que caso está sendo apurado pelas polícias e que PMs envolvidos do caso serão afastados das ruas.

ESTADOS UNIDOS

Trump escolhe empresária de luta livre Linda McMahon para Educação. Em campanha, republicano prometeu fechar pasta; executiva é aliada de longa data de presidente eleito.

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

EUA vetam nova resolução sobre cessar-fogo na Faixa de Gaza na ONU. Aliado histórico de Israel, Washington foi único dos 15 membros do Conselho de Segurança a votar contra documento.

AMBIENTE

COP29 enfrenta resistência de países ricos em doar US$ 1 tri para o financiamento climático. Europeus acenam com até US$ 300 bi ao ano e querem a inclusão de chineses e sauditas entre os doadores.

SÃO PAULO

Luminárias japonesas são retiradas de rua na Liberdade a pedido de movimento negro e indígena. Prefeitura de São Paulo substituiu postes por LED na rua dos Aflitos, que abriga capela histórica; lanternas foram mantidas no restante do bairro.

ALIMENTAÇÃO

Carrefour decide não comprar carne do Mercosul em meio a protestos de agricultores franceses. Ministério da Agricultura do Brasil critica decisão e fala em protecionismo; operação brasileira da empresa continua comprando de produtores locais.

CULTURA

Corpo de Liam Payne é velado com a presença de ex-membros do One Direction. Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan se despedem do colega de banda, morto aos 31 anos.

UNIÃO EUROPEIA

Carlo Acutis, o primeiro santo influencer, será canonizado em abril de 2025, anuncia papa Francisco. Ele foi beatificado em 2020 após o Vaticano reconhecer um milagre realizado por ele no Brasil.

CELEBRIDADES

Ex-bailarina do Faustão comprou itens de luxo e pagou viagens com dinheiro suspeito, diz polícia. Natacha Horana é suspeita de lavagem e envolvimento com organizações criminosas; OUTRO LADO: Defesa nega e diz que prisão é abusiva.

TURISMO

Paris e Cancún estão lotadas? Pesquisa aponta destinos alternativos. Sugestões incluem cidades na França, no Japão e no México para quem quer um descanso dos pontos turísticos populares.

*Folhapress