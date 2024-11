Giro de notícias: assuntos que repercutem pelo Brasil nesta 4ª feira

PF associa plano a trama golpista no governo Bolsonaro, Câmara aprova projeto de emendas, Rafael Nadal se aposenta do tênis e outras notícias para começar esta quarta-feira (20).

POLÍTICA

PF associa plano para matar Lula, Alckmin e Moraes a trama golpista no governo Bolsonaro. Ação operacional descoberta reforça provas sobre tentativa de golpe de Estado, aponta investigação.

MORAES

Ataque a Moraes para plano de golpe foi preparado em 9 dias, diz polícia. PF diz que Mauro Cid descumpre delação, e ministro do STF vai decidir se mantém acordo.

G20

Nos últimos minutos, operação ‘fato consumado’ garantiu chancela da declaração do G20. Europeus se queixam de que Brasil tratorou processo; após Lula anunciar aprovação de texto, não havia como protestar.

G20

Brasil passa presidência para África do Sul, com expectativa de manter legado.

BETS NO BRASIL

Fazenda pede bloqueio de mais 1.800 bets, e número de sites barrados no Brasil chega a 5.200. Secretaria de Prêmios e Apostas deve concluir análise de pedidos para operar bets no país até dezembro.

BETS NO BRASIL

Governo proíbe publicidade de apostas online para crianças e adolescentes.

CONGRESSO NACIONAL

Câmara aprova projeto de emendas e costura acordo com Planalto por bloqueio de verba. Texto que vai para sanção de Lula é resultado de acordo de Legislativo com Executivo e tenta encerrar embate com Judiciário.

MERCADO DE CARBONO

Deputados aprovam projeto de lei que cria mercado de carbono e texto vai a sanção.

CONSCIÊNCIA NEGRA

Gestor de R$ 1,7 trilhão evita ir ao shopping de bermuda e chinelo. Na série Na Real, da Folha, presidente do BB Asset e trainee do Itaú discutem posição do negro no mercado financeiro.

CONSCIÊNCIA NEGRA

Brasil celebra Consciência Negra como feriado nacional pela 1ª vez; entenda a data.

OAB

Eleição da OAB-SP tem divergência sobre IA e embate sobre anuidade. Votação para comando da seccional é obrigatória para advogados com até 70 anos e ocorre nesta quinta.

ESPORTE

Rafael Nadal se aposenta do tênis e chega, enfim, ao mundo dos mortais. Melhor atleta que já pisou em uma quadra de saibro, espanhol dá adeus ao tênis profissional para tristeza de gerações.

LIVROS

Pela 1ª vez, pessoas que não costumam ler são maioria no Brasil, segundo pesquisa. País perdeu quase 7 milhões de leitores desde 2019, no pior índice da série histórica do maior levantamento do setor.

UNIVERSIDADE

Grupo da PUC que chamou alunos da USP de ‘cotistas’ e ‘pobres’ revidava xingamentos, diz envolvida. Segundo estudante, adversários nos Jogos Jurídicos teriam gritado termos machistas às mulheres.

CELEBRIDADE

Polícia prende ex-bailarina do Faustão por suposto envolvimento com organização criminosa. Natacha Horana também é acusada de lavagem de dinheiro e está detida desde o dia 14.

