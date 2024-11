Saiba os fatos que repercutem pelo Brasil nesta segunda-feira

Brasil recebe G20 sob pressão de Argentina e crise na Ucrânia, Biden faz a primeira visita de um presidente dos EUA à amazônia e outras notícias para começar esta segunda-feira (18).

G20

Brasil busca consolidar avanços no G20 após ano de consensos mínimos. País quer imprimir marca e deixar legado para o bloco, mas enfrentou oposição durante presidência.

G20

Biden chega a Manaus para primeira visita de presidente dos EUA à amazônia; veja vídeos. Democrata faz sobrevoo de helicóptero acompanhado do cientista brasileiro Carlos Nobre e visita museu em área de floresta.

GOVERNO LULA

Insulto de Janja contra Musk vira munição para bolsonarismo e dor de cabeça para diplomatas no G20. Bolsonaro, que já falou em ‘pólvora’ numa indireta e Biden e chamou primeira-dama francesa de feia, classificou declaração de Janja como ‘problema diplomático’.

COREIA DO SUL

Aliança entre Coreia do Norte e Rússia é perigosa e ilegal, diz presidente sul-coreano à Folha. Yoon Suk-yeol, que participa da cúpula do G20, defende retomada das negociações entre seu país e o Mercosul.

NA FRENTE RUSSA

Livro infantil sugere novo objetivo de Putin na Ucrânia. Governo já imprimiu abecedário patriota para ser distribuído em Kharkiv, área que não foi anexada.

ELEIÇÕES 2026

Atentado contamina 2026 com passos calculados de Lula, Bolsonaro e governadores cotados. Debate sobre extremismo, anistia e pacificação mobiliza nomes da cena eleitoral, após ataque que expôs dilemas para PT e ex-presidente.

EVANGÉLICO

Apóstolo Rina, fundador da Bola de Neve Church, morre em acidente de moto. Religioso tinha 52 anos e criou igreja conhecida por atrair famosos.

ECONOMIA

Pacote de corte de gastos está pronto e só depende do Ministério da Defesa, diz Haddad. Ministro da Fazenda disse que conjunto de medidas acertado com Lula é do tamanho que a área econômica elaborou e que anúncio será em breve.

*folhapress