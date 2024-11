Papa Francisco fala sobre o exercício da autoridade

Durante recente oração do Ângelus, o papa Francisco discorreu sobre o exercício da autoridade.

É oportuno resgatar trechos, como uma espécie de ´catequese´ para todos nós. É o que segue.

“Valendo-se do prestígio e do poder de que gozavam, os escribas – que liam, transcreviam e interpretavam as Escrituras – eram tidos em grande estima e o povo prestava-lhes reverência.

“Destas pessoas, Jesus recomenda que nos afastemos, que tenhamos ´cuidado´, que não as imitemos. Pelo contrário, com a sua palavra e o seu exemplo, como sabemos, Ele ensina coisas muito diferentes sobre a autoridade. Fala dela em termos de abnegação e de serviço humilde, de ternura materna e paterna para com as pessoas, sobretudo as mais necessitadas.

“Assim, podemos interrogar-nos: como me comporto nas minhas áreas de responsabilidade? Procedo com humildade ou orgulho-me da minha posição? Sou generoso e respeitador das pessoas ou trato-as de forma rude e autoritária?”

*notas repercutidas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Armatéa Souza.

Para ler a edição completa deste sábado, acesse aqui.