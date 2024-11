Fatos que ecoam pelo Brasil neste domingo; leitura rápida

Europa quer usar G20 para cobrar financiamento climático, Janja diz ‘”fuck you, Elon Musk”, e empresário responde com risadas, 80% defendem demissão de servidores por mau desempenho, aponta Datafolha e outras notícias deste domingo (17).

G20

Países europeus querem usar G20 para obrigar emergentes a contribuir com financiamento climático. Brasil se opõe à proposta; pelo Acordo de Paris, só ricos têm obrigação de pagar por adaptação climática.

XI JINPING

China-Brasil: Com futuro compartilhado e amizade que supera distâncias é hora de navegarmos juntos sob velas cheias. Em artigo para a Folha de S.Paulo às vésperas da cúpula do G20, líder chinês, Xi Jinping, destaca parceria em várias áreas e diz ser preciso reformar FMI, Banco Mundial e OMC.

G20

Lula fala em ameaça extremista e reforça bandeiras no G20 Social. Presidente voltou a defender reforma do Conselho de Segurança da ONU e recursos para a preservação da Amazônia.

GOVERNO LULA

‘Fuck you, Elon Musk’, diz Janja; veja vídeo. Primeira-dama discursou em painel do G20 Social no Rio e atacou dono do X, que ocupará cargo no governo Trump.

VIDA PÚBLICA

80% defendem demissão de servidores por mau desempenho, mostra Datafolha. 7 em cada 10 brasileiros também são favoráveis a uma reforma administrativa.

VINOLÊNCIA

Ataque contra delator do PCC teve sinal de dentro do saguão do aeroporto, diz delegada. Carro usado pelos criminosos antes de parar atrás de ônibus e aguardar saída do alvo, que havia delatado o PCC e policiais.

BRASÍLIA

Vestígios de autor de atentado em Brasília incluem casa, trailer, fogos e visitas a prédios oficiais. Francisco passou temporadas longas na capital e teve passagens pelo STF e Câmara; cronologia reforça ação premeditada, diz PF.

ECONOMIA

Pacote de Haddad para conter gastos deve ter impacto de R$ 70 bi em 2025 e 2026. Limitar ganho real do salário mínimo deve ser uma das medidas; anúncio ocorrerá após Cúpula do G20.

COTIDIANO

PCC mira vitrines do mercado imobiliário do Tatuapé para lavar dinheiro. Imóveis que elevaram o padrão do bairro eram os preferidos da organização, segundo delação de Vinicius Gritzbach, morto no aeroporto de Guarulhos.

*Folhapress