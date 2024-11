Manchetes dos principais jornais nacionais deste sábado

Jornal do Commercio (PE)

Caixa aposta no crédito mesmo com restrição à poupança

Correio Braziliense

PF rastreia plano de homem-bomba contra o Supremo

Folha de Pernambuco

Aplicativos estimulam atividades físicas

O Globo

Haddad sinaliza a parlamentares cortes de R$ 30 bi em 2025 e R$ 40 bi em 2026

Diário do Nordeste (CE)

CE pode fabricar ônibus e caminhões elétricos

Folha de S. Paulo

Nunes diz que pretende privatizar gestão pedagógica de escolas em SP

Diário de Pernambuco

Após ataques ao STF, perde força anistia a golpistas do 8/1

O Estado de S. Paulo

PF pericia celular e investiga patrimônio de autor de atentado

Estado de Minas

Muito lixo no caminhos das águas

Zero Hora (RS)

Rodoviárias perdem 66% dos passageiros em uma década

A Tarde (BA)

Cuidados em residências evitam acidente com idosos

O Dia (RJ)

Autor de atentado gastou mais de R$ 1,5 mil em fogos