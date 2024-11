CGU investiga emendas destinadas às obras de pavimentação

Conforme auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU), mais de R$ 3,5 bilhões em emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União foram investidos em obras de pavimentação feitas sem critério técnico ou de necessidade durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e no primeiro ano da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por meio da estatal Codevasf (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco).

A escolha feita pelos congressistas favoreceu inúmeros municípios com vias que sequer possuem sistemas de drenagem, o que compromete a qualidade dos asfaltamentos e leva a um prejuízo aos cofres públicos decorrente da rápida deterioração dos pavimentos.

*informações repercutidas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

